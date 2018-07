Skupina AGEL vlani hospodárila so ziskom 30 miliónov eur

dnes 12:16 -

Skupina Agel, súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, dosiahla v roku 2017 konsolidovaný zisk 782 miliónov českých korún tj. 30 miliónov eur. Informovala o tom v tlačovej správe. "Dosiahnutý zisk v minulom roku korešponduje s našimi rozvojovými plánmi, ktoré rátajú s dlhodobou expanziou, akvizíciami nových zdravotníckych zariadení a masívnymi investíciami do tých súčasných,“ zhodnotil hospodársky výsledok predseda predstavenstva spoločnosti Agel Milan Leckéši.

V roku 2017 sa skupina Agel rozrástla o štyri nové nemocnice. V Česku to bola nemocnica Říčany, na Slovensku potom trojica nemocníc v Zlatých Moravciach, v Leviciach a v Komárne. Investície skupiny Agel do zdravotníckych zariadení dosiahli vlani 425 miliónov českých korún, t.j. 16,4 miliónov eur. "Významnou novinkou v chode našej skupiny bolo v minulom roku otvorenie vlastnej Agel strednej zdravotníckej školy v Ostrave. Je to jedna z našich aktívnych odpovedí na personálnu krízu v českom zdravotníctve. Pretože sa jej činnosť stretla s veľkým záujmom, otvoríme v budúcom školskom roku jej pobočku i v Českém Těšíně,“ predstavil novinku Leckéši.

Skupina AGEL zamestnáva 12,2-tisíc pracovníkov. V minulom roku bolo v zdravotníckych zariadeniach skupiny Agel vykonaných 5,3 milióna ambulantných ošetrení, 200-tisíc hospitalizácií a narodilo sa tu takmer 13-tisíc detí. Súčasťou pôsobenia skupiny je od roku 2011 činnosť jej nadácie, ktorá v minulom roku rozdelila medzi žiadateľov cez päť miliónov českých korún, t.j. 190-tisíc eur. Skupina Agel prevádzkuje 22 nemocníc, sieť polikliník, lekárne, laboratóriá, distribučné spoločnosti a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.