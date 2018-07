Počet slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch mierne klesá

dnes 10:31 -

Počet slovenských spoločností s vlastníkom sídliacim v daňovom raji klesá. Potvrdila to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, podľa ktorej počet spoločností s vlastníkom v niektorom z daňových rajov dosiahol v prvom polroku 4 764 subjektov, čo znamenalo medziročný pokles o 68 firiem.

Ako uvádza analytička spoločnosti Bisnode Petra Štěpánová, medziročný pokles mohol ovplyvniť medzinárodný tlak spôsobený bojom proti daňovým únikom a záujem zriadiť Úrad európskeho prokurátora v rámci Európskej únie. Ten by mal prispieť k znižovaniu daňových podvodov, boju proti organizovanému zločinu či podvodom pri čerpaní štrukturálnych fondov, ktoré poškodzujú finančné záujmy únie.

Najväčší odchod vlastníkov slovenských firiem zaznamenali spomedzi definovaných daňových rajov v prvom polroku 2018 Spojené štáty americké, kde je medziročne o 60 podnikov menej. Najvyšší záujem je naopak o Spojené arabské emiráty, kde sa usídlilo 17 nových firiem. Celkovo najvyšší počet vlastníkov slovenských firiem z daňových rajov sídli v Holandsku, a to 1 127, a na Cypre ďalších 1 110 subjektov. Necelá tisícka takýchto vlastníkov sídli v Spojených štátoch amerických.

Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch pritom podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, a to 990 subjektov. Nasleduje oblasť profesijných a vedeckých činností, kde je to 915 firiem, a v oblasti nehnuteľností 640 spoločností.