Trump označil Európsku úniu za nepriateľa USA

dnes 10:04

Prezident Donald Trump sa takto vyjadril v nedeľu vo vysielaní televízie CBS. "Myslím, že máme veľa nepriateľov," povedal Trump. "Myslím si, že Európska únia je nepriateľom, čo sa obchodu týka." Pritom členmi únie sú aj niektorí z najstarších a najbližších globálnych spojencov Ameriky. Trump opäť verejne vyzýva, aby členovia NATO prispievali na zbrojenie viac. "Rešpektujem vedúcich predstaviteľov týchto krajín, ale v obchodnom zmysle nás skutočne mnohé z týchto krajín zneužívajú, mnohé sú v NATO a neplatia účty. Budú platiť Rusku miliardy dolárov ročne za energiu, a hovorím, že to nie je dobré, to nie je spravodlivé," povedal Trump pre CBS. "Platíte miliardy a miliardy krajine, proti ktorej vás my máme chrániť. My vás máme chrániť pred Ruskom, tak prečo mu platíte miliardy za energiu? Myslím, že je to smiešne."





Trump sa už aj dávnejšie vyjadroval o Európskej únii ako o oponentovi voči americkým záujmom. Jeho najnovšie vyhlásenia prichádzajú po niekoľkých dňoch po tom, čo obvinili 12 ruských spravodajských agentov za zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016. "Rusko je v určitých ohľadoch nepriateľom, Čína je hospodársky nepriateľ, rozhodne ide o nepriateľov," povedal pre CBS. "Ale to neznamená, že sú zlí, to neznamená vôbec nič. Znamená to, že sú konkurencieschopní." Obchodná vojna medzi Čínou a USA pokračovala aj minulý týždeň, keď Čína uvalila odvetné clá na americký tovar v hodnote 34 miliárd amerických dolárov, ide prevažne o poľnohospodárske produkty.