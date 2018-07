dnes 20:01 -

Počet Nemcov, ktorí by chceli pracovať viac a dlhšie, klesá. Stále však existujú milióny ľudí, najmä pracujúcich na čiastočný úväzok a dôchodcov, ktorí by chceli odpracovať hodiny navyše. Informoval o tom v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.

Takmer 5,1 milióna ľudí vo veku od 15 do 74 rokov uviedlo, že by minulý rok radi odpracovali viac hodín. Toto číslo kleslo o 6,9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016, čo odráža dobré ekonomické podmienky v Nemecku. No zároveň približne 2,4 milióna z týchto ľudí pritom malo prácu. Ďalších 1,6 milióna osôb bolo evidovaných ako nezamestnaní.

Okrem nich existovala ešte akási "tichá rezerva" 1 milióna ľudí, ktorí nepracovali, ale neboli evidovaní ako nezamestnaní. Boli to buď dôchodcovia, alebo tí, ktorí dočasne nemohli pracovať.

Na druhej strane spektra približne 1,4 milióna ľudí malo pocit, že pracujú príliš dlho a boli ochotní akceptovať aj nižšie príjmy za menej hodín. Tento počet je o 20 % vyšší ako rok predtým.

Podľa údajov Destatisu v máji tohto roka bolo v Nemecku zamestnaných 44,7 milióna ľudí a nezamestnaných 1,5 milióna osôb, teda 3,4 % pracovnej sily.