Americká ekonomika je podľa šéfa Fed-u v dobrom stave, rizikom je napätie v obchode

dnes 12:46 -

Americká ekonomika je podľa šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella v súčasnosti v "dobrom stave", pričom nezamestnanosť je nízka a inflácia smeruje k optimálnej úrovni. Uviedol však, že rastúce napätie v obchodných vzťahoch by sa mohlo stať brzdou ekonomického rastu. V rozhovore pre rozhlasové vysielanie American Public Media Powell pozitívne hodnotil ekonomiku, čím naznačil, že terajšie tempo postupného zvyšovania úrokov by malo pokračovať.

"Myslím si, že ekonomika je naozaj v dobrej pozícii," povedal šéf Fed-u a poznamenal, že nezamestnanosť, ktorá je teraz na úrovni 4 %, je najnižšia za takmer dve desaťročia. V súvislosti s obchodom však Powell uviedol, že predstavitelia centrálnej banky USA počúvajú od manažérov firiem o "rastúcej úrovni znepokojenia" vzhľadom na tvrdý tón administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá uvalila clá voči mnohým krajinám.

Šéf Fed-u konštatoval, že vláda hovorí o tom, že sa snaží v konečnom dôsledku dosiahnuť nižšie clá donútením iných krajín, aby zredukovali bariéry voči americkým tovarom. Dodal, že to bude dobrá vec, ale ak terajšie obchodné napätie povedie k vyšším clám "mohlo by to byť pre americkú ekonomiku negatívne".