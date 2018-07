Británia zverejnila podrobný plán brexitu

dnes 17:01 -

Britská vláda zverejnila podrobný plán brexitu, ktorý označila za "zásadný, pragmatický a ambiciózny". Dlho očakávaný dokument, ktorý zverejnili vo štvrtok, navrhuje, aby sa medzi Britániou a EÚ zachoval voľný trh s tovarmi, ale nie so službami. Plán ráta s tým, že Británia bude dodržiavať "spoločné smernice" pre tovary a poľnohospodárske produkty výmenou za voľný obchod bez ciel a hraničných kontrôl. Takýmto riešením by sa predišlo narušeniu produkcie automobiliek a iných priemyselných firiem, ktoré nakupujú dielce z viacerých krajín. Voľný obchod sa však nemá týkať služieb, ktoré tvoria 80 % britskej ekonomiky. Vláda uviedla, že to Británii poskytne "slobodu pri naplánovaní vlastnej cesty".

Vláda premiérky Theresy Mayovej sa snaží uspokojiť Britov, ktorí hlasovali za odchod krajiny z Európskej únie. Zároveň však chce nezávislé smerovanie Británie bez poškodenia firiem, bezpečnostných agentúr a iných oblastí, ktoré sú úzko spojené s Európskou úniou. Plán ráta s tým, že Británia zostane v hlavných agentúrach EÚ, vrátane Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Európskej liekovej agentúry a európskeho policajného úradu Europol.