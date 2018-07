Obchodná vojna trápi Wall Street, index Dow odráža obavy investorov

Zdroj: CNN

Foto: SITA/AP

dnes 14:22 -

"Je jasné, že situácia sa zhoršuje. V tomto štádiu hry musíte byť znepokojení," povedal Jeff Mills, investičný stratég z PNC Financial Services Group pre televíziu CNN. Blue-chip index amerických firiem, ktoré sa spoliehajú na medzinárodný obchod, v stredu stratil takmer 200 bodov. Medzi najväčších porazených patrili Caterpillar, Boeing a Intel, ktoré s Čínou významne obchodujú.

Dow sa dramaticky odklonil od Nasdaq, ťahaným technologickými akciami. Netflix tento rok viac ako zdvojnásobil, zatiaľ čo Amazon vzrástol o 50 %. Dokonca aj širší index S&P 500 je stále v raste 4 %.





Investori sa rozhodli presunúť do malých amerických akcií, Russell 2000 si tento rok pripísal 10 %. Je to stávka, že menšie firmy sa vyhnú hlavnej globálnej obchodnej vojne. To dáva zmysel, obchodná vojna by spôsobila najväčšie problémy nadnárodným spoločnostiam. Dow je v mnohých ohľadoch epicentrom globálneho obchodu. Boeing, jedna z top akcií v Dow, vytvára viac ako polovicu svojich príjmov mimo USA. To je veľký problém, pretože Dow priraďuje väčšiu váhu akciám s vyššími cenami. Caterpillar získava jednu pätinu svojich príjmov z Ázie. Keď General Electric vyradili z indexu Dow, najväčším loserom sa stal 3M, firma, ktorej 31 % tržieb pochádza z Ázie.







Nie je to len Dow, ktorý citlivo reaguje na obchodnú vojnu. Na trhu s komoditami zaznamenala meď, ktorá je vysoko citlivá na hospodársky rast, v stredu spadla o 3,6 % na najnižšiu úroveň za takmer rok. Sója klesla na 10-ročné minimum po tom, čo ju Čína zaradila na zoznam odvetných ciel.



Obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom sa v posledných dňoch vyostrovala. V piatok Trump oficiálne uložil zvýšené sadzby na dovoz čínskeho tovaru za 34 miliárd dolárov. Čína obvinila amerického prezidenta, že začal "najväčšiu obchodnú vojnu" v histórii.

V utorok Trumpova administratíva oznámila zavedenie ciel na ďalší čínsky tovar vo výške 200 miliárd dolárov. Na zoznam sa dostali tisícky ďalších produktov, ktoré by mohli čeliť 10 % sadzbe. Táto tretia vlna taríf vstúpi do platnosti po 30. auguste.

Wall Street je vo vysokej pohotovosti. Harley-Davidson nedávno uviedol, že clo by mohlo vyjsť výrobcu motocyklov na 100 miliónov dolárov. "Rastúca neistota v oblasti obchodu môže spôsobiť, že generálny riaditelia budú odkladať rozhodnutia o investíciách. Veľkým rizikom je zhoršenie dôvery," povedal Mills.