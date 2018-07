dnes 13:46 -

Automobilky rastú, rast priemyslu však ostáva tlmený. Uviedol to v komentári k májovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Hlavným ťahúňom slovenského priemyslu podľa neho ostáva automobilový priemysel. "Jeho produkcia v máji opäť rástla, (v porovnaní s májom minulého roka o 6,9 %), pričom sa vyšplhala na nové historické maximum (po zohľadnení sezóny, absolútne bola jeho produkcia druhá najvyššia, keď mierne vyššiu produkciu zaznamenal sektor v marci minulého roka). Automobilový priemysel tak tvoril takmer dve tretiny medziročného rastu celého priemyslu, respektíve takmer polovicu rastu spracovateľského priemyslu," priblížil.

Rast ostatných exportných odvetví však podľa jeho slov ani zďaleka nedosahoval parametre automobilového priemyslu a pohyboval sa na úrovni od 0,9 % u plastov, gumy a stavebných materiálov cez 1,7 % vo výrobe a spracovaní kovov a výrobe elektrických zariadení (iných ako spotrebná elektronika) až po 3,1 % vo výrobe strojov. V posledných mesiacoch sa spomalil najmä rast hutníckeho priemyslu, ktorý je často považovaný za predstihový sektor, a ktorý by mohol naznačovať spomalenie rastu priemyslu v nasledujúcich mesiacoch. Spomalenie hutníckeho priemyslu v posledných mesiacoch by však mohlo mať aj iné vysvetlenie, a to meškajúce dodávky železnej rudy z Ukrajiny v dôsledku opráv miestnych železníc.

Nálada v slovenskom priemysle ostáva podľa Koršňáka relatívne dobrá. "Aj v nasledujúcich mesiacoch by sa tak mal priemysel držať na rastovej trajektórií, ktorú v závere roka začne zvýrazňovať aj nový závod na výrobu áut (Jaguar Land Rover). Automobilový priemysel by prebral tento rok pevne do rúk žezlo hlavného ťahúňa slovenského priemyslu. V mínuse sa pravdepodobne počas väčšiny roka (podobne ako v minulom roku udrží výroba spotrebnej elektroniky, ktorá zápasí s postupnou stratou medzinárodnej konkurencieschopnosti (rastúce mzdové náklady) aj s ospalým európskym trhom s predajom TV, ktorému aktuálne chýba väčší rastový impulz," dodal Koršňák.

Podľa slov analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej, k rastu priemyselnej produkcie najviac prispela produkcia áut, ktorá medziročne vzrástla o 6,9 %. Na druhom mieste bola výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, ktorá prvýkrát v tomto roku zaznamenala medziročný rast.

"Po slabom prvom štvrťroku tohto roka začal priemysel druhý kvartál lepšie, ale máj nepriniesol zrýchlenie tempa rastu, ako sa očakávalo. Fundamenty priemyslu ostávajú priaznivé a priemyselná výroba by mohla mierne zrýchliť svoje tempo rastu v najbližších mesiacoch. Sentiment v slovenskom priemysle je dobrý a výhľad našich hlavných obchodných partnerov, najmä eurozóny, ostáva napriek miernym negatívnym rizikám slušný," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že priemyselná produkcia v máji 2108 medziročne vzrástla o 2,5 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 3,8 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,3 % a v ťažbe a dobývaní o 7,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji 2018 oproti aprílu 2018 zvýšila o 0,8 %.