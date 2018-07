Presun bohatstva: Odkiaľ a kam sa presídľujú milionári

Zdroj: New York Times

Organizácia New World Wealth od roku 2013 sleduje, ako svetom prúdia peniaze bohatých, ale aj migráciu dolárových milionárov. Vlani sa ich do iných krajín presídlilo takmer 100 000, predvlani zhruba 82 000 a pred dvoma rokmi približne 64 000.

Najviac milionárov minulý rok odišlo z Číny (10 000) a Indie (7 000). V prípade Indie to boli asi dve percentá celkového počtu tamojších milionárov, exodus prebehol napriek priaznivým ekonomickým výhľadom krajiny. New World Wealth tvrdí, že indickí milionári "utekali" do iných krajín predovšetkým kvôli socialistickým víziám premiéra Módího, ktoré majú pomáhať naplniť okrem iného aj peniaze vytiahnuté z vrecák najbohatších vrstiev.

Okolo 6 000 dolárových milionárov opustilo Turecko, v tomto prípade šlo asi o 12 % celkového počtu tamojších boháčov. New World Wealth uvádza, že z veľkej časti bolo ich rozhodnutie dôsledkom posilnenia moci prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana po neúspešnom pokuse o prevrat v roku 2016.





V rozvinutom svete zaznamenali najväčší odliv dolárových milionárov v Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku. Odchod Britských boháčov spája New World Wealth hlavne s Brexitom. V prípade Francúzska naopak správa upozorňuje na to, že odchod milionárov z krajiny pominul, údajne hlavne kvôli pozitívnemu prijatiu politiky prezidenta Emmanuela Macrona.

Zaujímavé je, že sa značne nezmenil počet milionárov prichádzajúcich do Spojených štátov. Špekulovalo sa totiž, že Donald Trump v Bielom dome by mohol pôsobiť ako magnet na bohatých. Celkom do USA prišlo asi deväť tisíc dolárových milionárov, v krajine ale žije asi päť miliónov ich kolegov, takže je to len kvapka v mori. Dôvodom môžu byť iné obavy z nepredvídateľnosti Trumpovej politiky.





Výrazný príliv boháčov zaznamenala Austrália, Kanada a Spojené arabské emiráty, teda politicky stabilné krajiny. Do Austrálie prišlo približne 10 000 milionárov a do Kanady a Spojených arabských emirátov smerovalo v obidvoch prípadoch okolo 5 000.





"Migrácia príslušníkov najbohatších vrstiev je dobrým ukazovateľom politickej a ekonomickej stability, respektíve nestability jednotlivých regiónov. Ak sa pozrieme na vývoj počtu migrujúcich milionárov v čase, odkaz je jasný. Svet má dnes od pokojného miesta veľmi ďaleko," píše sa v správe New World Wealth.