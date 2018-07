Slovenská pošta nakúpi triediacu linku na balíky vo Zvolene

dnes 14:16 -

Slovenská pošta, a. s., chce nakúpiť automatickú linku na triedenie balíkových zásielok vo svojom Hlavnom spracovateľskom stredisku vo Zvolene. Predpokladaná hodnota investície dosahuje takmer 4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (4,8 mil. eur vrátane DPH). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, plánovaná dĺžka trvania zákazky je štyridsať mesiacov.

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 3. augusta, kedy sa majú aj otvárať, platiť musia minimálne do 31. decembra tohto roka. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH. Dodávateľ triediacej linky na balíky by mal vzísť z následnej elektronickej aukcie. Okrem dodania má zabezpečiť montáž linky a jej uvedenie do prevádzky, ako aj zaškolenie obsluhy a údržby a záručné opravy.

Zábezpeka predstavuje 50 tis. eur. Uchádzači majú preukázať, že za posledné tri roky dosiahli celkový obrat minimálne 5,5 mil. eur. Zoznam dodávok za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania musí mať objem najmenej 2 mil. eur bez DPH.

Slovenská pošta, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.