Prečo by Harley Davidson (ne)mal byť made in USA

Zdroj: the atlantic

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:14 -

Donald Trump nemá problém ostro vystupovať voči firmám, ktoré podľa jeho názoru poškodzujú Spojené štáty presunom výroby do zahraničia. Na zoznam sa nedávno dostal aj Harley Davidson, ktorý pred niekoľkými dňami ohlásil, že zvažuje presun výroby do zahraničia, aby sa vyhol clám uvaleným na jeho produkciu Európskou úniou. Vedenie firmy o presune výroby uvažuje najmä kvôli Trumpovej obchodnej politike, konkrétne kvôli zavedeniu ciel na oceľ a hliník, na ktoré EÚ reagovala odvetnými opatreniami, vrátane ciel na motocykle Harley Davidson. Predajná cena motocyklov tejto značky v Európe by sa v priemere mala zdvihnúť o 2000 dolárov.

Trump na toto vyhlásenie reagoval po svojom. Na Twitteri uviedol, že "Harley si musí byť vedomý, že nebude predávať naspäť do USA bez toho, aby platil vysoké dane". Podľa prezidenta by motorky tejto firmy nemali byť vyrábané nikde inde ako v USA, inak stratia svoju auru a bude to začiatok konca firmy.

"Harley je v prvom rade obchodovanou spoločnosťou a jeho vedenie sa musí zodpovedať akcionárom. To znamená, že musí sledovať optimálnu stratégiu vedúcu k maximalizácii ziskov aj v prípade, že nejaký krok nebude optimálny z hľadiska zamestnancov. Európa je druhým najväčším trhom tejto spoločnosti a vytvára 16 % tržieb. Dovozné tarify poškodzujú ziskovosť a jediná cesta, ako sa im vyhnúť, je vyrábať priamo v Európe," píše The Atlantic. A dodáva jednu dôležitú vec.





"To všetko nemení jednu základnú vec týkajúcu sa Harley Davidson a výroby motocyklov všeobecne. Mladí ľudia jednoducho nekupujú motocykle tak ako predchádzajúce generácie. Hovorí sa o rade príčin vrátane rastúcich študentských pôžičiek či strate kúzla života motorkárov. Trump na podobné štrukturálne zmeny reaguje nástrojmi, ktoré s nimi nemajú nič spoločné. V tomto prípade viní neférový medzinárodný obchod z pádu americkej strednej triedy aj napriek tomu, že ten s obchodom nemusí mať veľa spoločného. Na Trumpovej snahe udržať pri živote na prácu náročnú výrobu v USA je niečo sizyfovského. Priemysel sa stále viac automatizuje a clá a sťažovania sa na nefér praktiky na tom nič nezmení, aj keď sú často ospravedlniteľné. Najväčším problémom nie sú obchodní partneri, ale automatizácia. Problémom je, že svet už sa posunul niekam ďalej," uzatvára The Atlantic.

Trump mal krátko po svojom zvolení za amerického prezidenta navštíviť výrobu Harley Davidson, ale nakoniec sa tak nestalo kvôli tomu, že zamestnanci továrne v Milwaukee proti jeho návšteve protestovali. Namiesto toho vedenie navštívilo Biely dom, kde Trump firme ďakoval za to, čo pre Ameriku robí. Uplynul rok a už vysiela úplne iné signály.