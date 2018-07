Keď si dvaja porovnávajú, kto má väčšieho

Zdroj: Der Spiegel

Foto: TASR/AP

dnes 13:45 -

Konflikt medzi USA a Čínou ale medzičasom prerástol do fázy, kedy už nejde len o manévrovanie, ale strieľa sa so skutočnou muníciou, domnieva sa Summers, ktorý poskytol rozhovor pre nemecký Der Spiegel. Na čínske obchodné praktiky už dlhodobo poukazuje celý rad západných krajín. Na otázku, či Trump náhodou nemá v tomto smere pravdu, Summers odpovedal: "Určite nemá pravdu v tom, ako reaguje. História veľmi nenaznačuje, že by podobné vyhrážky boli efektívne. A je mimoriadne negatívny, keď našu ekonomickú diplomaciu vedie do stavu, kedy naši tradičné spojenci majú viac pochopenia pre Čínu ako pre nás, pretože my uvaľuje sankcie aj na nich."



Čína podľa ekonóma nepôjde cestou, ktorá by dohnala veci do extrému, pretože má s USA obchodný prebytok vo výške 8 – 10 % HDP. Pokiaľ by sa Čína rozhodla oslabiť dolár, bolo by to pre ňu extrémne nákladné, pretože v tejto mene drží obrovský objem pozícií. Ak by bola výsledkom vyššia konkurencieschopnosť americkej ekonomiky voči euru, Spojené štáty by na tom nakoniec získali. "Nečakám, že Čína začne v rámci sporu predávať dolárové aktíva," myslí si Summers.

Čína má ale podľa ekonóma priestor pre iné odvetné opatrenia, vrátane zásahu proti americkým spoločnostiam priamo v Číne. "Ak pôjdeme ďalej týmto smerom, podnikateľské prostredie sa v tejto krajine voči americkým spoločnostiam značne zhorší. A čínsky spotrebiteľ aj firmy budú mať stále menšie nadšenie voči všetkému, čo reprezentuje USA. Dosť dobre nechápem, ako by nám to malo prospieť."



Trump síce znížil daňové zaťaženie korporátneho sektora, ale Summers tvrdí, že "doteraz vďaka tomu došlo len k zvýšeniu plánov na odkupy a výplatu dividend". Na strane zvyšovanie miezd naopak k žiadnym veľkým zmenám nedošlo. Trump sa neteší dôveryhodnosti zo strany domácich firiem. Jeho poradný zbor musel byť rozpustený, pretože z neho rezignoval celý rad zástupcov firemného sektora. "Vedenie firiem sa tiež obáva, že súčasná obchodná politika povedie k odvetným opatreniam zo strany Číny namiereným práve proti nim a že Čína bude dávať prednosť európskym a japonským spoločnostiam," tvrdí Summers.





K tomu všetkému je ohrozený, alebo už aj zrušený, celý rad obchodných dohôd a partnerstiev, vrátane TPP, NAFTA a TTIP. "Tí istí ľudia, ktorí Trumpa volili, budú teraz trpieť, pretože obchodné deficity namiesto poklesu vzrastú, a to kvôli jeho fiškálnej politike. Zhorší sa naša konkurencieschopnosť, firmy budú prepúšťať kvôli vyšším cenám ocele. Klesne kúpna sila miezd, pretože porastú ceny," predpovedá Summers s tým, že uznáva, že americká ekonomika dnes prechádza boomom, avšak spochybňuje jeho udržateľnosť. Boom bol v prvom rade ťahaný vývojom v globálnej ekonomike a "nevidí žiadny priamy a pozitívny vplyv Trumpovej politiky".



Podľa Summersa k výraznému spomaleniu globálneho rastu v nasledujúcich mesiacoch nedôjde a "bol by prekvapený, keby zrazu došlo k prudkej eskalácii obchodného konfliktu, pretože to by malo príliš vážne následky". V určitom bode naopak dôjde k obratu a "Trump si nájde spôsob, ako všetko prezentovať ako svoje víťazstvo". To je pre človeka, ktorý sa nezdržiava faktami, pomerne jednoduché, dodáva ekonóm.