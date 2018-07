Život na vysokej nohe: Krajiny s vysokými príjmami podľa Svetovej banky

Zdroj: QZ

Panamská ekonomika je založená predovšetkým na sektore služieb, ale aj Panamský prieplav, činnosti súvisiace s bankovníctvom a zóna voľného obchodu, sú hnacou silou rastu.

Svetová banka stanovuje nové prahové hodnoty pre každú kategóriu každý júl. Argentína sa do rebríčka dostala len po druhýkrát, odkedy Svetová banka, v roku 1987 začala zoskupovať krajiny podľa príjmového statusu. Chorvátsko, ktoré sa prvýkrát do rebríčka dostalo v roku 2007, sa opäť vrátilo po tom, čo minulý rok z rebríčka vypadlo. Iné krajiny nemali taký šťastie: Sýrska arabská republika, Tadžikistan a Jemen sa prepadli z kategórie stredných nižších príjmov do kategórie nízkych príjmom, čo je najnižšia hladina.



Použitím metódy Atlas, ktorou Svetová banka znižuje vplyv výkyvov výmenných kurzov pri výpočte hrubého národného dôchodku, vedie Švajčiarsko, s viac ako šesťnásobkom požadovaného príjmu na zaradenie do kategórie. Nasleduje Nórsko, Luxembursko a Katar.