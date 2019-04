Miliardár Branson: Na vyrovnanie nerovnosti v príjmoch stačí rozdávať hotovosť

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:37 -

Globálna charitatívna organizácia Oxfam vo svoje správe uviedla, že 82 percent rastu svetového bohatstva z predchádzajúceho roka skončilo v rukách horného percenta najbohatších. V rovnakom čase ale spodných 50 percent nijak nezbohatlo, tvrdí správa.

Čo si myslíte, čo by mali urobiť tí, ktorí majú silné postavenie, aby vyriešili sociálne problémy ako nerovnosť príjmov? "V Európe a v Amerike by mal byť zavedený základný príjem," odpovedal Branson na otázku v rozhovore pre The New York Times.



Pripomeňme, že základný garantovaný príjem je vlastne rozdávanie určitej sumy peňazí každému, bez ohľadu na to, či pracuje, alebo nie. "Je to hanba vidieť ľudí, ktorí spia na uliciach s týmto materiálnym bohatstvom všade vôkol nich," dodal Branson podľa ktorého ale existujú aj iné dôvody na rozdávanie hotovosti. "Myslím, že s príchodom umelej inteligencie je základný príjem nutnosťou. Myslím, že nástupom umelej inteligencie sa skráti pracovný deň. Budú to trojdňové pracovné týždne a štvordňové víkendy. Potom budeme potrebovať firmy, ktoré sa postarajú o zábavu pre ľudí počas týchto štyroch dní, a musíme ľudí uistiť, že im bude vyplatené slušné množstvo peňazí za oveľa kratší pracovný čas."

V tomto duchu sa dávnejšie vyjadril aj spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates, keď povedal, že umelá inteligencia bude nakoniec znamenať menej času stráveného prácou. "Nepochybne sa môžeme tešiť na to, že dovolenky budú v určitom okamihu dlhšie," povedal Gates pre FOX Business Network počas Svetového ekonomického fóre v januári. Strojové učenie a umelecká inteligencia spôsobia, že ľudia budú produktívnejší, povedal Gates, čo je vo všeobecnosti dobré. "Účelom ľudstva nie je len sedieť za pultom a predávať veci. Viac voľného času nie je žiadna strašná vec," povedal.

V rozhovore pre The New York Times to nebolo po prvýkrát, čo Branson hovoril o automatizácii, ktorá si vyžaduje univerzálny základný príjem. "S akceleráciou umelej inteligencie a iných nových technológií... sa svet rýchlo mení," napísal Branson na svojom blogu. "Budeme vytvárať veľa vzrušujúcich nových inovácií, ktoré vytvoria veľa príležitostí a veľa bohatstva, ale hrozí aj reálne nebezpečenstvo, že sa rapídne zníži množstvo pracovných miest. Preto bude v budúcich rokoch ešte dôležitejšie experimentovať s nápadmi ako základný garantovaný príjem."

Správa McKinsey Global Institute potvrdzuje myšlienku, že automatizácia bude mať celosvetový dopad na pracovný trh. Do roku 2030 bude 75 miliónov pracovníkov na celom svete musieť kvôli automatizácii zmeniť svoju pracovnú náplň, píše sa v štúdii z decembra 2017, pričom 400 miliónov pracovných miest by mohlo byť potenciálne úplne škrtnutých. Odhady McKinsey Global sú založené na analýze 46 krajín, ktoré zahŕňajú 90 percent globálneho hrubého domáceho produktu so stredným tempom prechodu na automatizáciu.