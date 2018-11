Pokora, strach a paranoja: Ako zbohatnúť a zostať bohatý

Zdroj: collaborativefund

Čím je človek úspešnejší v nejakom odbore, tým viac je presvedčený, že to, čo robí, robí správne. Toto presvedčenie vedie k tomu, že je menej otvorený novým veciam a zmenám. A čím menej je otvorený novým veciam, tým väčšia je pravdepodobnosť, že vo svete, ktorý sa mení, nakoniec zlyhá.

Keď v roku 1929 začal na akciových trhoch jeden z najväčších medvedích trendov v histórii, prišlo veľa milionárov doslova na mizinu. Opačným prípadom bol Jesse Livermore, jeden z najznámejších akciových špekulantov, ktorý zarobil 29. októbra 1929 v dnešnom vyjadrení asi 3 miliardy dolárov a stal sa najbohatším človekom na svete. V roku 1933 však Livermore, ktorý vsadil na akcie stále väčšie sumy, nakoniec tiež skrachoval. V jeho prípade bol koniec o to horší, že spáchal samovraždu. Iná doba, ale s rovnakým záverom. Zbohatnúť a zostať bohatý sú dve rôzne veci.

V ekonómii sa všetko vyvíja v cykloch. Platí to aj o bohatstve. Udalosť, ktorá urobí z človeka boháča, ho neskôr môže dostať na mizinu. Keď sa ľudia (alebo spoločnosti) v dôsledku svojho úspechu začnú meniť, začnú byť na podobné cyklické správanie citliví. "Najväčšou prekážkou pre zachovanie bohatstvo je zbohatnúť," píše s trochou nadhľadu komentátor a analytik Morgan Housel na svojom blogu Collaborative Fund.





Jediným spôsobom, ako zostať bohatý, je pokora hraničiace so strachom až paranojou. Problémom je, že len málo vecí dokáže mať tak negatívny vplyv na pokoru, ako práve zbohatnutie. Nedostatok pokory a neschopnosť sa prispôsobiť vedie napríklad k tomu, že v zozname miliardárov, ktorý zverejňuje časopis Forbes, sa každú dekádu vymení 60 % mien. Ďalším dôsledkom sú pomerne časté zmeny firiem v indexe Dow Jones Industrial Average.





"Úspech v biznise obsahuje aj zárodky sebadeštrukcie," povedal k tomu Andy Grove, zakladateľ spoločnosti Intel. Verí, že určitá dávka strachu je zdravá, najmä v organizáciách, ktoré sú úspešné. "Strach môže byť zdravou protilátkou na uspokojenie a pocit, že úspech bude pokračovať. Dotyk paranoje, teda podozrenie, že svet sa mení a ide proti vám, je podľa Grovea ten pravý liek," napísal Magazín Harvard Business Review v roku 1996.





Michael Moritz, miliardár a šéf venture capital spoločnosti Sequoia Capital, ktorá sa na vrchole drží už niekoľko desiatok rokov, to vidí podobne. "Je to pravda. Predpokladáme, že zajtra to nebude rovnaké ako včera. Nemôžeme si dovoliť zaspať na vavrínoch. Nemôžeme byť spokojní. Nemôžeme predpokladať, že včerajšie úspechy sa zmenia v budúce úspechy," odpovedal Moritz na otázku, či sú strach a paranoja cestou k úspechu a k prežitiu. Firma pritom vo svojich investíciách neriskuje menej ako v minulosti, je však schopná investovať do nových odvetví a firiem a vytvárať nové partnerstvá.

Spoločnosti IBM alebo Xerox prišli na to, že podmienky sa menia, a z hardvéru sa preorientovali na služby. Netflix prešiel od DVD k streamovaniu. GE sa mení každých 20 rokov, od výroby žiaroviek a umývačiek riadu cez banku až k veterným turbínam. Všetky tieto firmy si mohli užiť úspech a uspokojiť sa tým, ako im to ide. Ale neurobili to, boli schopné prispôsobiť sa, zmeniť sa a udržať krok so zmenou prostredia. Nie je to jednoduché, ale môže to fungovať.





Príkladom jednotlivca, ktorý dokázal zostať pokorný a extrémne bohatý, je Warren Buffett, aj napriek svojmu obrovskému bohatstvu, býva v rovnakom dome už 60 rokov a nechce na tom nič meniť. A jeden opačný príklad za všetky. V roku 2008 nikto nepochyboval o tom, že Nokia je jednoznačným lídrom na trhu s mobilnými telefónmi a že jej postavenie môže len ťažko niekto ohroziť. Bohužiaľ si to asi mysleli aj šéfovia mobilnej divízie. Nedostatok sebareflexie a prílišné uspokojenie viedli k tomu, že stačilo aby prešlo desať rokov, a po mobilných telefónoch Nokia neštekne ani pes. Ale nevzdali to. Celkovo sa tak smartfóny od Nokie radia na 11. miesto svetového rebríčka predajnosti, odkedy firma odštartovala svoju novú "púť" začiatkom roku 2017. Takže po nepríjemnej frčke do nosa by sa dalo hovoriť o skutočnom úspechu.