Analytici Citi: Európa by mohla najviac vyťažiť z Trumpovej obchodnej vojny

Zdroj: BI

Foto: SITA/AP

dnes 15:48 -

Z obchodnej vojny medzi vládou Trumpa a zvyškom sveta by dokázala najviac vyťažiť Európa a európske firmy, pokiaľ budú správne reagovať, myslia si analytici Citi, ktorí veria, že rozvíjajúci sa konflikt poskytuje Európe "skutočnú príležitosť". Európske firmy môžu získať konkurenčnú výhodu oproti americkým partnerom. V správe klientom vyzdvihujú dva argumenty.

Po prvé, presvedčenie, že zatiaľ čo vyššie clo bude poškodzovať pobočky európskych firiem v USA, umožní im to agresívnejšie konkurovať americkým firmám na trhoch, ako je Čína. Po druhé, že EÚ môže využiť vo svoj prospech slabnúcu reputáciu USA, jej poškodenú medzinárodnú povesť a prevziať líderstvo, stať sa globálnym obchodným partnerom pre veľké ekonomiky. "Európske spoločnosti súťažia s americkými firmami na kľúčových trhoch, ako je Čína a môžu získať podiel na trhu na úkor ich amerických partnerov", píšu analytici Citi.

Vzhľadom na to, že USA ukladajú clá na čínske tovary a Čínu neváha odpovedať v podobnom duchu, je pravdepodobné, že čínske firmy by boli viac ochotné obchodovať s európskymi spoločnosťami. To by zase zvýšilo ziskovosť veľkých európskych podnikov, čo by mohlo mať celkovo pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt. V priaznivom svetle by sa ocitli podľa Citi, pravdepodobne rokovania Európskej únie o obchode s ekonomikami po celom svete. Ak by sa USA odstrihli od zahraničia z hľadiska obchodu, je nepravdepodobné, že štáty budú mať záujem uzavrieť nové dohody. Únia ako bašta voľného obchodu by mohla profitovať zo získania priaznivých podmienok v nových obchodných partnerstvách. Ako to tvrdí Citi: "vyjednávacia sila EÚ v rozhovoroch o voľnom obchode s tretími krajinami rastie, keďže USA už nie sú atraktívnym alternatívnym partnerom."







Ak by sa tieto predpovede naplnili, pravdepodobne by to malo dva dôsledky. Po prvé, je pravdepodobné, že európske firmy ukradnú podiel na trhu od amerických spoločností, čo by malo negatívny vplyv na tieto spoločnosti z hľadiska ziskovosti, ale aj dopad na širšiu americkú ekonomiku a potenciálne aj globálny rast. "V prípade ďalšieho značnejšieho nárastu obchodného napätia, ktoré by mohlo obmedziť tempo rastu globálneho obchodu, by naše prognózy zahraničného dopytu pravdepodobne mali byť upravené smerom dole," napísal analytický tím Citi.

Po druhé, tento krok pravdepodobne rozhnevá prezidenta Trumpa, čo môže viesť k ešte väčšej eskalácii konfliktu. Trumpovi sa nepáči, ak sa poukazuje na chyby v jeho politike, stačí si spomenúť na jeho nahnevanú reakciu na to, že Harley Davidson by presunul nejakú časť výroby za hranice USA, kvôli tomu, že aj tieto motorky sa dostali na odvetný zoznam tovaru na ktorý sa bude vzťahovať vyššie clo pri dovoze do Európy. Prezident následne prijal v Bielom dome vedúcich pracovníkov spoločnosti a opakovane ich chválil za výrobu motocyklov v Amerike.