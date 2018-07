10 najbizarnejších spôsobov, ako zarobiť peniaze

Zdroj: inc.com

Niektoré z najrýchlejšie rastúcich súkromných spoločností v Amerike dosiahli úspech tým, že sa pokúšajú o vyčlenenie sa do špecializovaných odvetví alebo vymýšľajú úplne nové spôsoby, ako zarobiť peniaze. Napríklad iHeartDogs.com, čo je webová stránka ponúkajúca produkty pre domácich miláčikov ako je oblečenie pre šteniatka. Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na všetko od extrémnych pretekov až po spodnú bielizeň , zarobili pred dvoma rokmi viac ako 136 miliónov dolárov. Zakladatelia mnohých firiem by povedali, že je to aj z časti vec náhody. Podľa jedného zo sloganov iHeartDogs "Za peniaze si kúpite veľa vecí, ale nedokážu krútiť chvostom vždy, keď prídete domov." Tu sú najinovatívnejšie obchodné modely za rok 2017 podľa Inc. 5000:







Drinky na festivaloch

Orion Melehan robí veci inak. Ako spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti zo Santa Fe v Kalifornii, LIFEAID Beverage Company, časť jeho biznisu zahŕňa cestovanie na hudobné festivaly. Zúčastnil sa napríklad koncertu v Bend v Oregone, ktorý oslavoval zatmenie slnka, aby práve tu predával svoje výrobky. LIFEAID vyvíja športové a energetické nápoje, ktoré sú obľúbené medzi mileniálmi, najmä na festivale Burning Man. Firma priznala príjmy vo výške 12,8 milióna dolárov za rok 2017.







Hipsterský raj

Reverb.com stavil na prestíž. Veril, že hudobní nadšenci by potrebovali mať špecializované miesto na nákup, predaj a objavovanie vintage nástrojov. Spoločnosť založená v Chicagu, ktorej patrí 18. miesto na zoznam najrýchlejšie sa rozvíjajúcich súkromných spoločností v Amerike, ponúka obchodovanie s predmetmi, ako sú hudobné nástroje, či raritné elektrónkové zosilňovače. V minulom roku dosiahli príjmy vo výške takmer 16 miliónov USD.





Ochutnávka vín s J. Law

Ak si myslíte, že charitatíva nemá budúcnosť a darovanie je mŕtve, pozrite si webová stránku založenú v Los Angeles. Omaze funguje ako on-line aukcia, ktorá ponúka zákazníkom možnosť nie počuť ale "raz zažiť" a to s osobnosťami od Bena Stillera po Jennifer Lawrence a Idris Elba. A to výmenou len za malý príspevok pre rôzne charitatívne organizácie. Prostredníctvom stránky zákazníci z viac ako 170 krajín obdarovali viac ako 150 organizácií, pričom sprostredkovateľom bola stránka Omaze.







Národ letcov

So sídlom na Floride ponúka MzeroA.com online letové kurzy pre pilotov. Predáva tiež letecké elektronické knihy a zariadenia - pretože, ako to uviedli zakladatelia, "dobrý pilot sa vždy učí". Spoločnosť si minulý rok zaúčtovala výnosy vo výške 2,1 milióna dolárov.





Rôzne teórie o Hre o tróny

Brandon Stark je vlastne Nočný kráľ, aspoň podľa jednej teórie fanúšikov Hry o tróny, nedávno zverejnenej na webovej stránke Fan Fest. Spoločnosť, ktorá generuje zisk najmä prostredníctvom reklamy, je konvenčným a zábavným centrom zameraným na zástupy fanúšikov komiksových postáv, ako aj žánrov ako sú zombie a horory. Len za minulý rok hlásili príjmy 11,1 milióna dolárov. To už chce skutočne masu fanúšikov.







Jednorukí banditi

Zástupca firiem, ktorej veľké tržby prináša americká kasínová kultúra. Casino Cash Trac, ktoré poskytuje softvér pre kasína na správu herných a účtovných operácií, si pripísala výnosy za uplynulý rok vo výške 3,5 milióna dolárov.







Pivné chute

Remeslené pivovary zažívajú boom na oboch stranách Atlantiku. Avšak existujú aj iné spôsoby, ako zarobiť peniaze na pive. Príkladom sú Greg Avola a Tim Mather, zakladatelia Untappd. Ich spoločnosť Wilmington v Severnej Karolíne zarobila za minulý rok 3 milióny dolárov prostredníctvom aplikácie pre sociálne siete, ktorá predáva nástroje a propagačné predmety dodávateľom piva a pomáha im spojiť sa s nadšencami zlatistého moku.







Zelená bielizeň

Bukové drevo bežne nájdeme v nábytku, ale využitie nájde aj ako súčasť mäkkej tkaniny. Spoločnosť MeUndies používa tento materiál na vývoj spodnej bielizne, ktorú potom predáva prostredníctvom mesačného odberu. So sídlom v Kalifornii táto obchodná spoločnosť dosiahla v minulom roku príjem 32,6 milióna dolárov.







Rýchlo a zbesilo

Ak ste niekedy túžili povoziť sa v v Lamborghini, ale chýbali vám finančné prostriedky na kúpu auta, môže vám sny pomôcť naplniť spoločnosť Xtreme Xperience. Tá prenajíma luxusné vozidlá zákazníkom, ktorí ich chcú testovať na profesionálnych pretekárskych okruhoch. Cena sa začína na 99 dolároch bez poistenia. Spoločnosť z Chicaga v minulom roku zarobila 5,8 milióna dolárov.







Arkádové hry a falošný spev

Po tvrdej práci prichádza na rad oddych a zábava. Ale čo takto práca a veľa zábavy zároveň? To je riešenie podľa Roberta Thompsona, zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Punch Bowl Social,čo je reťazec reštaurácií v ktorý sú umiestnené počítačové arkádové hry a karaoke stroje. Zákazníci si môžu zarezervovať priestory pre súkromné akcie. Spoločnosť Punch Bowl Social, ktorá sídli v Denveri, mala vlani príjmy vo výške 36 miliónov dolárov.