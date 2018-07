Prieskum: Byť ženou na Wall Street je stále ťažké, ale muži si toho vôbec nevšímajú

Zdroj: CNBC/LinkedI

Foto: Getty images

dnes 0:10 -

Všetky banky zvučnejších mien sú spravované mužmi. V prieskume Catalyst sa uvádza, že menej ako 17 percent vedúcich predstaviteľov investičného bankovníctva sú zástupkyne nežného pohlavia. V súkromnom sektore zastupujú ženy iba 9 % vedúcich pozícií a iba 18 % z celkového množstva zamestnancov, podľa správy z roku 2017. V prípade hedžových fondov a súkromných dlhových firiem sú počty rovnako nízke - ženy sa prepracujú na vedúce pozície len v 11 percentách prípadov.



Otázke rovnosti pohlaví čelia aj ženy na Wall Street. V spoločnom prieskume televízie CNBC a portálu Linkedin oslovili 1000 mužov a žien, ktorí pracujú v odvetví finančných služieb v bankách, vo výskume, hedžových fondoch a private equity. Tu sú výsledky.



Ženy hovoria o zaujatosti, ktorú muži nevidia

Muži a ženy vnímajú svoje pracoviská rozdielne. Na otázku, či sa stretli so sexuálnym obťažovaním a rodovou diskrimináciou vo svojich spoločnostiach, 72 % žien a 84 % mužov uviedlo, že nie. Pokiaľ ide o každodenné rozhodnutia ich šéfov, ženy opisujú prostredie, ktoré je voči nim zaujaté. Hoci niektorí muži sa tiež prikláňajú ku zaujatosti, vnímajú ju ale v oveľa menšej miere ako ženy. Ženy (9 %) asi dvakrát viac ako muži (4 %) uviedli, že vidia, ako ich manažment firmy brzdí vo využívaní príležitostí. Ženy (8 percent) taktiež štvornásobne viac než muži (2 percentá) veria, že sú vylúčené z utužovania kolektívu a sociálnych príležitostí, ako sú napríklad drinky po práci, či golfové výlety. Nie je to ale tak, že by sa veci nemenili k lepšiemu. Respondenti vo vedúcich pozíciách vo svojich spoločnostiach, nech už boli akéhokoľvek pohlavia, reagovali na túto otázku tak, že vidia pokrok v dosiahnutí rovnoprávnosti pohlaví (32 %).







Ženy sú povýšené zriedkavejšie než muži

Takmer dve tretiny oslovených žien tvrdí, že ženy pravdepodobne menej často dosiahnu vedúce postavenie ako muži. Len 56 % mužov a 37 % žien súhlasí s tým, že muži a ženy majú rovnakú šancu stať sa lídrom vo svojom odvetví. Čo v tomto smere ženám bráni? Takmer nikto nehovorí, že by sa samotné ženy vzdali vedúcich pozícií. Skôr hovoria o tom, akú podporu získavajú zamestnanci pri svojom kariérnom postupe. Menej ako polovica žien (47 percent) sa domnieva, že "muži a ženy sú podporované rovnakou mierou vo svojich firmách ". Asi 26 percent mužov identifikovalo rovnako tento nedostatok. Ani so získaním vedúceho postavenia u žien neprevláda optimizmus ohľadne príležitostí, ktoré majú ženy k dispozícii. Hoci odpovede manažérok v prieskume nakoniec boli o niečo optimistickejšie (39 percent), pokiaľ ide o tempo zmien, než priemerné odpovede žien (37 percent).





Viac žien ako mužov vidí rozdiely v odmeňovaní

Prieskum CNBC / LinkedIn sa uskutočnil v USA ale odzrkadľuje stav aký je aj v iných, napríklad britských bankách. Odhaľuje masívne rozdiely v odmeňovaní, kedy ženy zarábajú približne polovicu toho čo muži v hlavných investičných bankových inštitúciách ako je JP Morgan, Morgan Stanley a Bank of America. Vyplýva to z údajov predložených britskej vláde v marci tohto roka. Vnímanie nerovnosti v odmeňovaní je v tejto oblasti dosť jednoznačné, iba 40 % žien ale 75 % mužov súhlasí s tým, že muži a ženy pracujúci na rovnakej úrovni dostávajú rovnakú mzdu vo svojich spoločnostiach. Rovnaká mzda bola pre respondentov prieskumu najviac vypuklá oblasť. Hoci nebola prezentovaná ako jedna z viacerých možností na odstránenie rozdielov medzi mužmi a ženami na Wall Street, viacero respondentov uviedlo, že rovnaká mzda za rovnakú prácu je kľúčom k udržaniu si zamestnankýň.

Firemná kultúra je nastavená proti ženám, ale určité možnosti sa nájdu

Asi tretina mužov i žien tvrdí, že najväčšou prekážkou, ktorá ženám bráni v postupe, je neprijateľná alebo zaujatá firemná kultúra. Mať viac žien na vyšších pozíciách by mohlo pomôcť, myslí si 19 % žien a 12 % mužov. Štrnásť percent žien tvrdí, že najväčšou prekážkou je nedostatok mentorstva alebo sponzorstva. Niektoré riešenia, ktoré boli identifikované, by pomohli nielen odstrániť rozdiely medzi pohlaviami, ale pomohli by všetkým pracovníkom. Muži a ženy poukazujú na dôležitosť pružnejšieho pracovného plánu ako spôsobu podpory inkluzívnejšieho prostredia.