Ako sa poistiť na dovolenku, aby vás prípadná udalosť finančne nezruinovala

„Keď sa klientov pýtam na ich tip, ktorá poistná udalosť na dovolenke je pre nich najrizikovejšia, drvivá väčšina spomenie úraz a pobyt v nemocnici. Nemajú však pravdu. Najväčším problémom je spôsobená škoda na zdraví inému človeku. Takáto udalosť vás bez poistenia môže finančne zruinovať. Preto je kľúčové nezabudnúť pri cestovnom poistení na poistenie zodpovednosti za škodu,“ odporúča finančný analytik Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko. Dnes si podľa interných štatistík poisťovní zodpovednosť poisťuje len málo Slovákov.

Z minulosti sú známe prípady, kedy zahraniční turisti vysúdili od Slovákov desiatky tisíc eur. Napríklad, ak zrazíte požičaným člnom plavca alebo bicyklom chodca. „V zahraničí je úplne bežné priznávať poškodenej osobe vysoké odškodné aj za úrazy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú banálne. Preto je kľúčové mať k cestovnému poisteniu uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu. A, samozrejme, v rámci poistenia aj asistenčné služby, ktoré vám pomôžu pri výpovedi na polícii a ďalších súdnych krokoch,“ vysvetľuje M. Búlik.





Nezabudnite na poistenie zodpovednosti

Popri poistení liečebných nákladov, čo je základ každého cestovného poistenia, si potrebujete poistiť aj zodpovednosť.

Ak cestujete častejšie, zvážte celoročné poistenie

Pri cestovnom poistení platí: čím viac kratších výletovpočas roka urobíte, o to výhodnejšie je celoročné poistenie oproti krátkodobému. „Celoročné poistenie sa oplatí, ak počas roka chodievate na kratšie výlety do zahraničia alebo idete ako rodina aspoň na jednu 10-dňovú a dlhšiu dovolenku“. Celoročné poistenie je praktické – nemôže sa stať, že si ho zabudnete uzavrieť- poistné sa automaticky strháva z účtu a poistenie možno vypovedaťkedykoľvek bez udania dôvodu zvyčajne s mesačnouvýpovednou lehotou a bez akýchkoľvek poplatkov.

Nespoliehajte sa na webové kalkulačky

Na kalkulačky sa nespoliehajte, poistenie si vyskladajte radšej na pobočke alebo s finančným sprostredkovateľom. Kalkulačky sú robené buď zjednodušene alebo naopak predávajú iba balíky služieb, do ktorých vám pribalia aj poistenie, ktoré nepotrebujete a naopak zabudnú na dôležité (napr. na spomínané poistenie zodpovednosti za škodu).



Preverte si poistenie k platobnej karte

Poistenie k platobnej karte je spravidla nastavené na minimálne limity a kryje iba liečebné náklady. Skontrolujte si všeobecné poistné podmienky k poisteniu alebo (ak ich nenájdete založené doma) zavolajte do banky a vypýtajte si ich. Spravidla totiž platí, že samostatné celoročné poistenie poskytuje vyššiu ochranu a kryje aj spôsobené škody ako poistenie ku karte.







Dátum úhrady rozhoduje, odkedy ste chránení

Existujú 4 spôsoby ako sa poistiť: na pobočke poisťovne, cez webstránku, SMS alebo cez aplikáciu v smartfóne. Rozdiel je v tom, kedy poistenie začína platiť. Poistenie cez web začína platiť až okamihom pripísania poistného na účet poisťovne, ak zadáte platbu poobede, bude to až na druhý deň. Výnimka platí, len ak ste poistenie uzatvorili cez víkend alebo sviatok: vtedy sa za deň zaplatenia poistného považuje deň zadania požiadavky na platbu. SMS poistenie či poistenie cez aplikáciu do zahraničia platí už do 2 hodín od uzatvorenia, pri poistení na Slovensko okamžite po jeho uzatvorení.

Aj pri dovolenke na Slovensku sa treba poistiť

V horách vám zdravotná kartička poistenca nepomôže. Náklady na pátranie, vyslobodzovanie a prípadnú prepravu k sanitke alebo do nemocnice si podľa zákona musí každá zachraňovaná osoba staršia ako 18 rokov platiť z vlastného vrecka. Práve na tieto nečakané výdavky slúži Horské poistenie. Kryje náklady na technickú časť zásahu záchranárov HZS do výšky 20 000 eur. Ročné poistenie stojí približne 17 eur.





Poistite si aktivity, ktoré vás čakajú na dovolenke, inak poisťovňa neuhradí nič

Je rozdiel, či sa idete slniť na pláž a obdivovať pamiatky alebo sa chystáte na splav divokej rieky v Slovinsku či potápanie. Poistenie športov má logicky vyššiu sadzbu, neoplatí sa však podvádzať. Ak poisťovňa zistí, že ste k úrazu prišli pri náročnom športe a nemali ste uzatvorené poistenie pre športové aktivity, nemusí vám z nákladov preplatiť ani cent. Samozrejmosťou je tiež výber správnej územnej platnosti (Česká republika, Európa alebo Svet).







Preverte si možné výluky kvôli zdraviu

Ak trpíte zdravotnými problémami, informujte sa pri dojednaní cestovného poistenia, či sa na zdravotné komplikácie a lekársku starostlivosť už s existujúcimi ťažkosťami nevzťahuje výluka a za akých podmienok ho bude cestovná poisťovňa kryť. Inak riskujete, že vám poistenie na dovolenke nepomôže.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

Ak sa vám na dovolenke niečo stane, je treba dodržať tento postup. Volajte asistenčnú službu, jej číslo je uvedené na potvrdení o poistení, resp. v SMS či aplikácii. Nahlásenie udalosti je prvým predpokladom pre neskoršiu náhradu škody od poisťovne. Operátorovi popíšte, čo sa stalo a vypočujte si inštrukciu k ďalšiemu postupu. Pre istotu si zapíšte čas telefonátu. Hovory na linke sú zaznamenávané a ak by vznikol spor, viete si záznam vyžiadať a dokladovať, že ste postupovali presne podľa odporúčania. Pri návšteve lekára si odložte lekársku správu a blok od každej platby, poisťovňa od vás potrebuje vydokladovať všetko. Ak vám lekár odporučí voľnopredajný liek, pokúste sa ho presvedčiť, aby ho zapísal do lekárskej správy a na recept. Inak vám ho poisťovňa nepreplatí. Do týždňa po návrate zašlite doklady do poisťovne, ale môžete tak urobiť aj online a okamžite (stačí nafotiť telefónom a poslať), ale určite treba následne doručiť do poisťovne aj papierové doklady. Skoršie zaslanie môže urýchliť likvidáciu škody.





