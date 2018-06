Francúzsky minister: Trump dáva Európe historickú šancu stať sa silnejšou

Zdroj: FT;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:23 -

Prezident Donald Trump obnovil cieľ francúzsko-nemeckému vzťahu, ktorý je kľúčovým pre prežitie Európskej únie, povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire pre Financial Times.

Väzby medzi dvoma európskymi národmi sa počas predchádzajúceho francúzskeho predsedníctva mierne zhoršili a komentátori naznačovali, že jedine Nemecko musí niesť zodpovednosť za vedenie Európskej únie. Avšak po tom, čo sa americký prezident rozhodol zvýšiť obchodné sadzby na tovar z EÚ, spochybnil tým súčasný stav a zruší dohody, ktoré boli už dávnejšie podpísané. Trump "nám dáva dôvod na zjednotenie a historickú šancu stať sa silnejšími," povedal Le Maire v rozhovore uverejnenom v utorok.

Le Maire dodal, že francúzsko-nemecký "motor" zostáva rozhodujúcim v čase, keď sa Trump snaží "oslabiť Európu". Francúzsko a Nemecko sú dve najväčšie európske ekonomiky. V jadre EÚ aj v rámci dvadsaťosmičky sú považované za kľúčové v každom kroku, ktorý únia prijíma.







Reakciou na Trumpove obchodné kroky je aj posilnenie obchodných väzieb medzi Európou a Čínou, na základe multilaterálneho prístupu - systému, ktorým sa medzinárodný obchod v posledných rokoch vyvíjal. "Cítim, že dosahujeme pokrok ... Čína aj EÚ veria v multilateralizmus a svetový poriadok založený na pravidlách," uviedol v pondelok viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen pre Eunice Yoon.

Obe krajiny začali rokovania o investičnej dohode v roku 2013. Podľa Katainenu v súčasnosti Brusel a Peking v týchto rozhovoroch robia "prvý krok vpred". "Rozhodli sme sa, že v priebehu niekoľkých týždňov EÚ a Čína vymenia ponuky na prístup na trh na investičnú dohodu," povedal Katainen a dodal, že to bude prezentované na summite v nadchádzajúcich týždňoch.

Údaje z EÚ ukazujú, že Čína je najväčším zdrojom dovozu v únii, a je zároveň druhým najväčším exportným trhom. V priemere obe strany obchodujú denne nad 1 miliardou eur. "Sústredili sme sa na mnohostranný obchodný systém zo zrejmých dôvodov a dohodli sme sa na začatí reformy WTO (Svetovej obchodnej organizácie)," povedal Katainen.





Európske snahy o priblíženie sa k Číne sú súčasťou širšej iniciatívy na zabezpečenie toho, aby medzinárodný obchod nebol zasiahnutý kvôli novému politickému smerovaniu administratívy USA. Trump prisľúbil obchodný deficit USA a rozhodol sa, že najlepším spôsobom ako to dosiahnuť bude zavedenie nových ciel na dovážaný tovar - to však negatívne zasiahlo mnoho krajín, vrátane Európy a Kanady, tradične považovaných za spojencov USA.

Najnovšie sa Trump vyhrážal zavedením 20-percentného cla na automobily z Európy predávaných v USA. Katainen nechcel podrobne vysvetliť, ako bude EÚ reagovať na tieto sadzby, ale prisľúbil "adekvátnu" odpoveď. "Nechceme špekulovať o takýchto otázkach, ale samozrejme, ak existuje takéto jednostranné, škodlivé správanie, musíme to vážne zvážiť a primerane reagovať, ako sme doteraz urobili pri cle na oceľ a hliník," povedal a dodal, že ide o "negatívnu špirálu".

Americké clá na európske automobily by zásadne zmenili činnosť automobiliek, tvrdí Arndt Ellinghorst, z automobilového výskumu spoločnosti Evercore ISI Group. "Väčšina z nich sú samozrejme nemecké autá. Približne 600 000 vozidiel ročne predstavuje približne 50 percent z toho, čo predávajú Nemci v USA a čo pochádza z európskych podnikov," povedal Ellinghorst pre CNBC. Tieto sadzby budú ale predstavovať problém aj pre ostatných výrobcov automobilov, ako je napríklad Volvo vo Švédsku. "Predpokladajme, že za dodávky z Európy do Spojených štátov zasiahnu 20 % sadzby, čo by stálo každého z nemeckých výrobcov približne 1,5 miliardy eur zisku," povedal.

Aj keď by to neohrozilo značnú časť ich ziskových marží, prinieslo by to na finančné trhy ďalšiu neistotou. "Myslím, že to, čo trh potrebuje, je ukončenie tejto obrovskej neistoty a potom sa môžeme vrátiť k biznisu," povedal Ellinghorst.