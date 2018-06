Zhýralé miliardy do ekonomiky: Svet v ktorom priemysel pre dospelých poráža tradičnú formu zábavy

Zdroj: QZ

Podľa Aleca Helmyho, ktorý stojí za publikáciou XBIZ, by prínos pravdepodobne mohol prekročiť hranicu 6 miliárd dolárov, ak sa by prieskum robil v roku 2018. Odhady príjmov pre pornografický priemysel sa ale značne líšia. Niektorí veria, že odvetvie nedokáže prekonať hranicu 6 miliárd dolárov ročne, zatiaľ čo iní hovoria, že je to až 10 či 15 miliárd, v krajnom prípade dokonca až 97 miliárd dolárov. Pretože väčšina firiem z odvetvia je v súkromnom vlastníctve, nie je možné získať úplne presný odhad, tvrdí Helmy. "Bezpečný odhad je povedať, že je to v miliardách, ale neviem presne, koľko miliárd. Nikto to nevie," povedal Dan Miller, riaditeľ redakcie AVN.





Súkromné ​​spoločnosti a nekontrolované pirátstvo nie sú jediné veci, ktoré zahmlievajú odhady príjmov z porna. Mnohí odborníci používajú svoje vlastné metodiky pri zvažovaní, ako klasifikovať pornografickú alebo dospelú zábavu. Niektoré hádžu do jedného vreca amatérsky porno, webové kamery, sexuálne hračky a dokonca aj striptízové ​​kluby. To všetko podľa nich vytvára príjmy zo sexuálneho priemyslu. Iní považujú za pornopriemysel len peniaze od profesionálnych médií a zábavných spoločností.

Koľko peňazí teda vytvára porno pre americkú ekonomiku?

Nižšie uvedený graf ukazuje, ako nízke a vysoké sú niektoré odhady (6 miliárd dolárov a 15 miliárd dolárov) pre ročné príjmy z porna oproti iným zábavným titánov, ktoré poháňajú kultúry. Ako vidíte, porno priemysel to z ekonomického hľadiska vôbec nemá ľahké.





Napriek tomu, ako často ľudia sledujú pornografiu, samotná spoločnosť Pornhub tvrdí, že minulý rok získala 28,5 miliárd zobrazení a jej ekonomická sila sa nijak neprejavuje. Na rozdiel od iných foriem zábavy, ktorých novinky sa pravidelne dostanú na hlavnú stránku spotrebiteľských publikácií, zábava pre dospelých zvyčajne nasledujú len špecializované obchodné skupiny. Vzhľadom na sexuálny obsah, ktorý je neraz tabu, môže pornografia zarábať stovky miliónov dolárov prostredníctvom monopolných postupov, pričom zostáva neznáma pre väčšinu spotrebiteľov.

Mnoho spoločností, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné so sexom, tiež nepriamo profitujú z porna. Telekomunikácie ako AT & T, poskytovatelia satelitnej televízie, ako je DirecTV, a hotelové reťazce, ako je Marriott, zarobili milióny na zákazníkoch. "Je to niečo o čom sa nehovorí," povedal zamestnanec AT & T pre New York Times. "Každý o tom vie, ale nemôžete povedať nič."

Porno sa dostalo do pohodlia domova hlavne vďaka technológiám, ktoré tento priemysel pomohli popularizovať. Internet dal ľuďom spôsob, ako privatizovať svoje nezvyčajné návyky, a táto dynamika tlačila pornografické firmy, aby sa chytili trendu a pridali mnohé technické funkcie, ako sú napríklad digitálne transakcie pomocou kreditných kariet, instant messaging a video streaming. Súčasné vznikajúce technológie ako virtuálna realita dokážu rovnako ťažiť z porna a naopak.

Prispôsobenie sa trendom má ale určitý dopad aj na ziskovosť. Podobne ako sa do neľahkej situácie dostali vydavateľstvá a celý hudobný priemysel, pirátstvo rozložilo aj zisky z porna. Pornografické spoločnosti sa museli prispôsobiť navrhovaným nových obchodným modelom v oblasti licencií, vzdelávania, živých prenosov, crowdsourcingu, hostingu udalostí a obchodu ako takéhé. Aj toto odvetvie má svoje vlastné obchodné publikácie, špecializované podujatia, talentové agentúry či lobistov.





Mestá, ktoré nie sú ochotné hrať podľa pravidiel, riskujú, že prídu o svoje daňové príjmy. Vzhľadom na obavy, že herci by mohli prenášať HIV, v Los Angeles County stanovili v roku 2012, že pornoherci musia mať pri nakrúcaní kondómy. V okrese následne zaznamenali v nasledujúcich štyroch rokoch pokles žiadostí o povolenie pre nakrúcanie o 95 %. Celkový počet filmových produkcií v Las Vegas, kde sa nevyžadovali kondómy, v porovnaní s rokom 2012 do roku 2013 vyskočil o 50 %. Niekoľko pozorovateľov to pripísalo zákonu o ochrane, ktorý presunul záujem z LA do Las Vegas.





Podobne na tom mohla byť aj Kalifornia, kde v roku 2016 zákonodarcovia navrhli hlasovať za opatrenie, ktoré by vyžadovalo, aby pornohviezdy v celom štáte používali kondómy. Štátny tajomník a jeho kancelária spolu s nezávislým analytikom varovali, že prijatie takéhoto zákona by ročne znížilo štátne a miestne daňové príjmy o milióny dolárov. Nie je to náhoda, že nariadenie sa nikdy do praxe nedostalo.

Porno je rovnakým hráčom v americkej ekonomike ako akékoľvek iná forma zábavy. Množstvo peňazí, ktoré zarobí, podniky, ktoré z neho nepriamo zarábajú, experimentujú s novými obchodnými modelmi. Schopnosť ovplyvňovať zákonodarcov potvrdzujú ekonomickú silu tohto odvetvia. A s novými technológiami, ktoré sa vždy objavujú, predajcovia tejto formy zábavy pravdepodobne vždy nájdu nové spôsoby, ako si zabezpečiť obscénne zisky.