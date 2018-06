Americké banky úspešne prešli stresovými testami

dnes 9:46 -

Najdôležitejšie banky v USA dokážu odolať prudkému poklesu ekonomiky. Vyplýva to z aktuálneho kola stresových testov, ktorým sa podrobilo 35 najväčších bánk. Testy vykonáva od skončenia finančnej krízy každý rok americká centrálna banka (Fed), ktorá zverejnila aktuálne výsledky vo štvrtok.

Federálny rezervný systém sa zameral na banky, ktorých aktíva dosahujú aspoň 50 mld. USD. Predmetom testov bola schopnosť bánk odolať krízovej situácii, kedy by nastala recesia v globálnej ekonomike v kombinácii so zvýšením miery nezamestnanosti v USA na 10 % a prepadom hodnoty akciového trhu o 65 %. Naplnenie tohto scenára by testovaným bankám spôsobilo počas dvoch rokov kumulovanú škodu takmer 578 mld. USD. Banky však majú dostatočné rezervy, aby zvládli aj tento extrémny scenár, uviedol Fed.