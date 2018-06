dnes 17:01 -

Samoobslužný predaj zábavnej pyrotechniky by mal byť zakázaný. Počíta s tým pozmeňujúci návrh poslanca Petra Antala (Most-Híd) k jeho vlastnej novele zákona o výbušninách. Po novom, ak by si v obchode zákazník chcel kúpiť pyrotechniku, hneď, ako mu ju predávajúci – kvalifikovaná osoba odovzdá, musel by ju zaplatiť.

Antal zmenu vysvetľuje tým, že dnes, keď zákazník vezme v obchode pyrotechniku, kým sa dostane k pokladni, môže si to rozmyslieť a nechá tento tovar hocikde v predajni, teda aj na miestach, kam nepatrí. Pyrotechnika sa takto môže podľa neho dostať aj do rúk deťom. Zmena zákona tomu má zabrániť.

Samotnou novelou chce Most-Híd obmedziť používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 na obdobie počas osláv Nového roka. Právna norma má obmedziť aj predaj tejto pyrotechniky na zákonom dané obdobie. "Náš návrh hovorí o tom, že túto pyrotechniku je možné používať len dva dni v roku, ostatné dni v roku to bude zakázané," povedal na tlačovej konferencii v parlamente Antal.

Pyrotechniku bude možné podľa neho predávať iba v zákonom vymedzenom čase. "Chceme chrániť tých, ktorí sa sami chrániť nevedia," uviedol predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Zmenu zákona predložili poslanci preto, že súčasný stav podľa nich neposkytuje dostatočnú ochranu.

"Najmä záver roka, počínajúc prvými dňami mesiaca december, poukazuje na opakujúci sa problém, ktorý predstavuje používanie zábavnej pyrotechniky v neprimeranom rozsahu, v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavovaná neprimeranej záťaži," uvádzajú poslanci. Dochádza k tomu podľa nich kedykoľvek cez rok.

Aby zmena zákona nebola príliš tvrdá, poslanci ponechávajú obciam možnosť povoliť výnimku a dovoliť použiť zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3 aj v období počas roka. Za porušenie zákona navrhujú prísnejšie sankcie a to až do výšky 1600 eur. O právnej norme by mal parlament rozhodnúť v pondelok.