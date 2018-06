Irán naznačil možné zvýšenie ťažby, ceny ropy mierne klesli

dnes 9:01 -

Ceny ropy klesli, keď trhy zareagovali na signály z Iránu, že by mohol na zasadnutí štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) súhlasiť s miernym zvýšením produkcie. Pokles cien však nebol výrazný, keďže na ich vývoj opačne pôsobí súčasný vysoký dopyt po palivách v USA. Na to poukazujú údaje o poklese zásob v Spojených štátoch a rekordnom objeme spracovanej ropy americkými rafinériami za minulý týždeň.

Po počiatočnom odmietaní Irán v stredu (20.6.) naznačil, že produkcia zo strany ropného kartelu by sa mohla mierne zvýšiť. Iránsky minister ropného priemyslu Bidžán Zangání uviedol, že členské štáty OPEC, ktoré ťažbu v posledných mesiacoch znížili výraznejšie, než im stanovuje dohoda o obmedzovaní ťažby, by mali dohodnuté kvóty dodržiavať. To znamená, že ich produkcia by sa mohla o niečo zvýšiť a týka sa to najmä Saudskej Arábie. Tá v minulých mesiacoch často škrtala v produkcii viac, ako sa čakalo.

Rozsah poklesu cien však obmedzila informácia amerického ministerstva energetiky o rekordnom objeme spracovanej ropy a poklese ropných zásob v USA. Tie za minulý týždeň klesli o 5,9 milióna na 426,53 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Objem spracovanej ropy americkými rafinériami dosiahol sezónny rekord 17,7 milióna barelov/deň.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 8.03 h SELČ o 40 centov na 74,34 USD (64,21 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 65,51 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 20 centov.