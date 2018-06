Slovensko by mohlo vo verejných budovách ušetriť na energiách ročne 60 mil. eur

dnes 12:01 -

Slovensko by mohlo vo verejnom sektore pri realizácii projektov zameraných na energetickú efektívnosť na energiách ročne ušetriť približne 60 miliónov eur. Ako uviedol na stretnutí s novinármi predseda správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) Marcel Lauko, v slovenskom priemysle by sa mohlo vďaka projektom iba s 20-percentnou priemernou úsporou ročne ušetriť dokonca 340 miliónov eur.

„Sme presvedčení, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Možnosti, ako a kde tieto projekty efektívne realizovať, sú naozaj veľké, potenciál však dostatočne nevyužívame,“ myslí si Lauko.

Dopyt po rekonštrukcii verejných či priemyselných budov by sa mal zmeniť potom, ako začalo platiť nové usmernenie Eurostatu. Na jeho základe investície do znižovania spotreby energií budov už nebudú štát formálne zadlžovať. „Nová regulácia Eurostatu predstavuje veľký impulz pre investície znižujúce spotrebu energie verejných budov aj verejného osvetlenia. Vďaka novým pravidlám môžu vlastníci a správcovia verejných budov realizovať projekty, ktoré dosiaľ neboli možné pre rozpočtové pravidlá. Po starom bola investícia do energeticky úspornejších technológií súčasťou verejného dlhu, čo obciam, mestám a štátnym organizáciám doteraz zabraňovalo ich zrealizovať. Nové pravidlá už investíciu realizovanú prostredníctvom takzvaných garantovaných energetických služieb z verejného dlhu vynímajú,“ vysvetlil Lauko.

Na Slovensku je v súčasnosti obnovených zhruba 25 % verejných budov, pričom verejný sektor má približne 15 tis. budov „Slovensko sa vďaka spomínaným zmenám môže v blízkej budúcnosti dočkať jednej z najväčších obnov verejných budov a zariadení vôbec. Mnohé verejné budovy sa zrejme konečne dočkajú obnovy,“ zdôraznil Lauko.

Celosvetovo používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov je takzvaná GES – Garantovaná energetická služba. Táto služba umožňuje využiť potenciál budúcich úspor energie každej budovy na financovanie potrebných investícií. „GES je cesta, ako použiť budúce úspory energie na realizáciu energeticky efektívnych opatrení teraz. Šetrí energiu v budúcnosti, a peniaze už dnes. A navyše, výška úspory je zmluvne garantovaná, čo zjednodušene znamená, že ak klient nič neušetrí, klient nič nezaplatí,“ konštatoval Lauko.

APES-SK je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Garantovanej energetickej služby. APES-SK bola oficiálne zaregistrovaná v roku 2014 a v súčasnosti má 16 členov.