Obchodná vojna eskaluje, akcie klesajú

včera 20:05 -

Druhým obchodný deň aktuálneho týždňa začal výsledkami z krajiny protinožcov. Austrália zverejnila index cien domov za prvý kvartál s poklesom o 0,7 %, avšak očakával sa pokles až o 0,9 % oproti predchádzajúcej hodnote 1,0 %. Po nazančení Donalda Trumpa, že zavedie ďalšie clá na dovoz čínskych tovarov, začal výpredaj na ázijských akciách. Index Shanghai Composite poklesol najnižšie od septembra 2016. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -1,77 %, Hang Seng -2,78 %, CSI 300 -3,53 %.

Utorok bol v Európe chudobný na nové makroekonomické dáta. Bilancia bežného účtu v eurozóne za apríl vykázal hodnotu 28,4 mld. eur, trhový konsenzus bol na úrovni 30,3 mld. eur oproti marcovej hodnote 32,8 mld. eur. O 10:00 mal prejav prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi, ktorý sa vyjadril, že ECB bude pri stanovení prvého termínu zvýšenia sadzieb trpezlivá. Zajtra prebehne v britskom parlamente hlasovanie o parlamentnej možnosti zasahovať do zákona o brexite. Včera Snemovňa lordov zamietla vládny návrh a pridala do neho klauzulu, kde parlament má možnosť zasiahnuť v prípade ak nebude dohodnutý Brexit. Chce tak zabrániť situácií, kde by britské firmy náhle stratili svoje trhy. Britská vláda ale tento dodatok odmieta, keďže by mohol zmenšiť vyjednávaciu silu Veľkej Británie. Hlasovanie môže byť veľmi tesné. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Euro Stoxx 50 -0,90 %, FTSE 100 -0,36 %, CAC 40 -1,10 %, DAX -1,22 %.

Spojené štáty americké zevrejnili počet stavebných povolení za mesiac máj na úrovni 1,301 mil., oproti očakávaným 1,350 mil. a aprílovej hodnote 1,364 mil. nových povolení. Začatá výstavba nových domov vzrástla o 5,0 %, oproti aprílovému poklesu o 3,1 %. Po tom ,ako Čína oznámila odvetné opatrenia na americké clá, Donald Trump prichádza s novou hrozbou – navrhuje 10 % clá na tovary v objeme 200 mld. dolárov. Čína reaguje novými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi opatreniami. Čína za minulý rok doviezla americké tovary v hodnote 129 mld. USD, USA doviezli čínske tovary v hodnote 505 mld. USD. Ropa WTI dnes klesá o vyše 1 %. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones -1,16 %, S&P 500 -0,40 %, NASDAQ -0,28 %.