Protestujúci farmári majú do Bratislavy doraziť okolo 19.00 h

dnes 17:01 -

Protestujúci farmári na traktoroch, ktorí v pondelok (18.6.) vyrazili z Michaloviec do Bratislavy a po ceste sa k ním pripojili aj farmári z ďalších miest, majú do hlavného mesta doraziť okolo 19.00 h. Jedna skupina farmárov je momentálne za Nitrou, druhá za Piešťanmi. Stretnúť sa majú o 17.30 h medzi Sencom a Kráľovou pri Senci, odkiaľ vyrazia s policajným sprievodom do Bratislavy na Tyršovo nábrežie.

"Pôjdeme spoločne v kolóne starou Seneckou cestou, Rožňavskou, Bajkalskou, Prístavnou, Mostom Apollom na Tyršovo nábrežie," spresnila pre TASR koordinátorka protestnej akcie Lucia Gallová. Ako dlho farmári zotrvajú na Tyršovom nábreží podľa jej slov závisí od politických rokovaní. V Bratislave sa môžu zdržať aj viac dní.

"Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bude zabezpečovať zvýšený výkon služby hliadok dopravnej polície," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková. Policajti budú podľa jej slov dopravu usmerňovať podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie a prijímať opatrenia podľa počtu traktorov i situácie na cestách hlavného mesta.

Protestnou jazdou chcú farmári apelovať na urýchlené riešenie ich roky sa vlečúcich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Z nej považujú za kľúčové vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, ďalej zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah.

Za kľúčové považujú tiež vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy. Počas protestu budú tiež upozorňovať na dôležitosť malých a stredných farmárov.