Hospodárstvo eurozóny aj celej EÚ podľa OECD dosiahne rast vyše 2 %

Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie by mala v tomto a budúcom roku rásť nad úrovňou dve percentá ročne. Uviedla to Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v najnovšej správe o ekonomikách oboch blokov, ktorú zverejnila v utorok na svojej internetovej stránke. Hospodársky rast eurozóny aj celej EÚ podľa organizácie podporuje voľná makroekonomická politika a cyklické zotavovanie globálnej ekonomiky.

OECD prognózuje, že hrubý domáci produkt eurozóny v tomto roku vzrastie o 2,2 percenta a v budúcom o 2,1 percenta. Nezamestnanosť by mala v tomto roku klesnúť na 8,3 percenta z vlaňajších 9,1 percenta a v budúcom roku by sa mala opäť znížiť, a to na 7,8 percenta. Inflácia v eurozóne podľa harmonizovaného indexu bude v tomto roku vo výške 1,6 percenta a v budúcom roku posilní na 1,8 percenta.

Hospodárstvo celej Európskej únie podľa predikcie OECD sa v tomto roku zväčší o 2,3 percenta a v budúcom o 2,1 percenta. Nezamestnanosť klesne z minuloročnej úrovne 7,7 percenta na 7,1 percenta v tomto roku a na 6,8 percenta v roku 2019. Spotrebiteľské ceny v rámci celej EÚ sa podľa predpovede organizácie v tomto roku zvýšia o 1,8 percenta a v budúcom o 1,9 percenta. Terajšia ekonomická expanzia by sa mala využiť na urýchlenie realizácie reforiem, ktoré zaručia silnejší dlhodobý ekonomický rast, poznamenala OECD.