Ambiciózny kozmický obchod: Čína buduje svoju novú hodvábnu cestu vo vesmíre

Zdroj: quartz;reuters

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:11 -

Iniciatíva Belt-and-Road (BRI), projekt čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga, si kladie za cieľ vybudovať za bilióny dolárov infraštruktúru z Ázie do Afriky a Európy a pozdĺž morských trás. Zahŕňa takmer 70 krajín a spájajú sa s ním masívne investície (a poskytovanie úverov) zo strany Číny na železnice, prístavy a energetické projekty či diaľnice. A čoraz častejšie aj na vypúšťanie satelitov.

Čína posiela do vesmíru satelity už viac ako desať rokov, ale v posledných rokoch sa o nich uvažuje ako s "infraštruktúrou", pretože kapacity sa zvýšili bez zvyšovania nákladov. Tvrdí to Blaine Curcio, zakladateľ spoločnosti Orbital Gateway Consulting, hongkonskej spoločnosti pre výskum trhu. Už to nie je len poskytovanie časového signálu a predpovedí počasia, satelitná internetová služba sa stala oveľa životaschopnejšou. "Jeden satelit, ktorý bol predtým schopný poskytúť desiatkam tisíc zákazníkov širokopásmové pripojenie, je teraz schopný obslúžiť ich v stovkách tisícov až v miliónoch," povedal Curcio. Čína by sa mohla čoskoro pokúsiť predať satelit ako súčasť balíka, ktorý by riešil konkrétny problém, napríklad pomôcť, aby sa 50 000 škôl dokázalo pripojiť k internetu v priebehu určitého času:

Na rozdiel od iných projektov v oblasti infraštruktúry však táto vesmírna časť BRI vypovedá o tom, nakoľko je Čína v oblasti high-tech zdatná. Rastúci vplyv krajiny vo využívaní vesmírnych technológií by sa však mohol stať aj bezpečnostným rizikom. Najmä pre krajiny ako je USA.







Mnoho čínskych vesmírnych spoločností, štátnych aj súkromných, začína označovať svoje satelitné aktivity a súvisiace investície ako projekty Belt-and-Road, ktoré pomáhajú predávať satelity vyrobené v Číne do iných krajín. "Export vecí, ktoré stoja každá stovky miliónov dolárov, čo zahŕňa aj náklady na zamestnávanie vysokokvalifikovaných inžinierov, je niečo, čo hrá jednoznačne v prospech Číny," myslí si Curcio.

Začiatkom tohto roka štátny výrobca satelitov China Great Wall Industry (CGWIC) uzavrel dohodu s cieľom umožniť Nigérii cez obstarávanie si zadovážiť dva z jej komunikačných satelitov. Ponúkli financovanie za zísaknie majetkového podielu. Nigéria vyčlenila od roku 2013, od vyhlásenia BRI, najmenej 25 miliárd dolárov na nové projekty infraštruktúry financované Čínou. CGWIC spustila komunikačné satelity aj pre ďalšie krajiny v rámci BRI, ako napríklad Laos a Pakistan. V máji CGWIC pomohla vypustiť satelit pre operátora APT Satellite so sídlom v Hongkongu, aby poskytoval telekomunikačné a vysielacie služby pre krajiny BRI, ako sú Mongolsko a Mjanmarsko. Spoločnosť APT Satellite, ktorá vlastní dva satelity vyrobené v Číne, uviedla, že medzi svojim podnikaním a infraštruktúrou našla veľa "synergií". Napríklad satelity APT pomáhajú čínskej štátnej spoločnosti budovať železnice v Laose a Thajsku, aby mohli nadviazať komunikáciu s centrom v Číne.

Čína vyslala do vesmíru druhý satelit vyrobený pre Venezuelu, štart vysielala venezuelská televízia v noci na sobotu 29. septembra 2012.

Prenos zo štartu čínskej rakety s prvou bolívijskou telekomunikačnou družicou 20. decembra 2013 v La Paze.

Koncom roka 2016 čínska agentúra pre rozvoj obranných technológií zverejnila prognózy, ako krajina vidí vesmírnu zložku svojej infraštruktúry. Čína chce vytvoriť "priestorový informačný koridor Belt-and-Road" pomocou satelitov na komunikáciu, navigáciu a diaľkové snímanie. Cieľom štátneho plánu je podporiť satelitnú sieť, ako odpoveď na americký systém globálneho určovania polohy a podporovať vývoz mobilných telefónov podporujúcich systém Beidou, čo sú smartfóny od hlavných čínskych mobilných exportérov do Indie ako je Huawei a Xiaomi. Systém Beidou už pokrýva 30 krajín vrátane Laosu a Mjanmarska od roku 2017.Súkromné ​​firmy tiež hľadajú príležitosť prostredníctvom BRI. Viac ako 60 čínskych súkromných firiem vstúpilo do kozmického obchodu v Číne od roku 2015, kedy vláda začala podporovať súkromný kapitál v ťažko kontrolovanom sektore. Medzi nimi nájdeme aj výrobcu hardvéru Tatwah Smartech, ktorá sa stáva veľkým hráčom na poli telekomunikačných služieb prostredníctvom svojej nedávnej akvizície satelitných operátorov. Spoločnosť označila tento satelitný obchod za služby pre BRI. "Pretože BRI prináša krajiny a infraštruktúru, ľudia si vo všeobecnosti zachovávajú pozitívny postoj, keď vidia značku s BRI", povedal Wang Zhongmin, satelitný obchodný riaditeľ spoločnosti Tatwah, ktorá získala začiatkom tohto roka dve spoločnosti v Ázii a to jediného satelitného operátora zo Srí Lanky a malajzijskú satelitnú spoločnosť. Tatwah tiež kúpil orbitálne sloty, akési parkovisko pre satelity. Investície dosiahli celkovo okolo 100 miliónov dolárov. Tatwah dúfa, že v týchto krajinách rozvinie telekomunikačné služby a dokonca aj platobné služby a bude môcť konečne vypustiť vlastný satelit.Doteraz to bola Južná Kórea, ktorá pomáhala vyškoliť inžinierov v rozvojových krajinách pri budovaní satelitov. Rusko a USA tiež pomohli s vypúšťaním satelitov v Južnej Afrike, no miera, ktorú predpokladá vesmírny plán Číny, je niekde úplne inde. Keďže Čína čoraz viac ponúka tieto služby zahraničným krajinám, mohlo by jej to pomôcť zvýšiť politický vplyv, poznamenáva Curcio.

"Ak sa satelity skutočne stanú väčšou súčasťou telekomunikačnej infraštruktúry z dôvodu lepších úspor a väčšieho rozsahu... mohlo by to znamenať spôsob, ako Čína získa významný politický vplyv v týchto regiónoch tým, že účinne ovláda jeden zo spôsobov, ktorými pristupujú na internet," hovorí Curcio. Strednodobým prínosom je, aby sa zahraničné vlády spoliehali na Čínu v internetovej infraštruktúre, zatiaľ čo potenciálne by Čína mohla mať aj prístup do internetových systémov krajín využívajúcich tieto satelity. Vývoj čínskeho satelitného projektu pri poskytovaní navigačných a komunikačných služieb pre krajiny BRI by mohol mať vplyv na oblasť národnej bezpečnosti, pretože čína získa lepšie možnosti na sledovanie a kontrolu zbraní v rámci systému.

Pre krajiny využívajúce čínske technológie by sa družice mohli stať ďalšou cestou k zvyšovaniu dlhu. Čína často ponúka lacné infraštruktúrne pôžičky menším ekonomikám, ktoré potom majú problémy so splácaním. Nigériu výroba dvoch družíc CGWIC vyšla v prepočte na 550 miliónov dolárov, Čína pomohla so splácaním a na oplátku získala majetkový podiel. Niektoré hlasy hovoria o slabej transparentnosti pri získavaní podielu CGWIC.







Riziká sú vzájomné. Politické dôsledky, ktoré niektoré krajiny vidia za obchodným sloganom, by sa mohli zmeniť na prekážku pre čínske spoločnosti v ich zámorských expanziách. V prípade spoločnosti Tatwah sa nepodarilo získať medzinárodného telekomunikačného operátora so sídlom v Ázii, ktorý používa americké satelity kvôli americkému nariadeniu o nelegálnom medzinárodnom obchodovaní so zbraňami. Tatwah je plne súkromná spoločnosť bez štátneho kapitálu.

Napokon sa, samozrejme, vynára otázka, či a kedy sa tieto investície môžu zmeniť na zisky pre čínske firmy vzhľadom na veľké sumy potrebné na vybudovanie, spustenie a prevádzku družíc. Omnoho juednuduchšie je zmocniť sa cudzích družíc, odchytiť komunikáciu a využiť ju vo svoj prospech. Sofistikovaná hackerská kampaň, ktorá bola spustená z počítačov v Číne, sa zamerala na satelitných operátorov, dodávateľov pre obranu a telekomunikačných spoločností v Spojených štátoch a juhovýchodnej Ázii, uviedli bezpečnostní pracovníci spoločnosti Symantec.

Spoločnosť Symantec uviedla, že úsilie môže byť motivované národnými cieľmi, špionážou, ako je napríklad odpočúvanie vojenskej a civilnej komunikácie. Takéto odpočúvania sú zriedkavé, hackeri museli napadnúť počítače, ktoré ovládali satelity, aby zmenili pozície zariadení a narušili tak dátovú prevádzku, tvrdí Symantec. "Napadnutie prevádzky satelitov by mohlo spôsobiť obrovské problémy pre civilné i vojenské zariadenia," povedal Vikram Thakur, technický riaditeľ spoločnosti Symantec pre agentúru Reuters. "Sme veľmi závislí na ich funkčnosti." Satelity sú dôležité pre telefonovanie, internetové pripojenie, ale hlavne pre mapovanie a lokalizáciu dát. Symantec priamo neobviňuje čínsku vládu za útok. Podľa bezpečnostnej firmy hackeri spustili útok z troch počítačov na pevnine, ale teoreticky tieto stroje mohli byť ovládnuté niekým iným.