Parlament prerokoval novelu zákona o stavebnom sporení

Parlament v utorok prerokoval v prvom čítaní návrh novely zákona o stavebnom sporení. Ministerstvo financií navrhuje zrušiť inštitút tzv. priateľských sporiteľov, zároveň by sa mal zúžiť okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Ďalším opatrením je obmedziť poberanie štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Limitovať by sa mal aj nárok na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a v prípade minimálnej percentuálnej výšky štátnej prémie navrhuje ministerstvo zníženie. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

Hnutie OĽANO plánuje v druhom čítaní predložiť pozmeňujúce návrhy. Štátna prémia by sa mala podľa aktuálneho návrhu vyplácať plnoletým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. “Navrhujeme, aby sa strop príjmu rátal na rodinu. Ak je rodina, tak by išlo o 2,6-násobok z mesačného príjmu celej rodiny. Za každé dieťa do 18 rokov by sa hranica zvyšovala o 50 %. Napríklad v rodine s dvomi deťmi by to bol 3,9-násobok,” povedal v rámci rozpravy k tomuto návrhu poslanec za OĽANO Eduard Heger.

Ďalší pozmeňujúci návrh hnutia OĽANO by sa mal v druhom čítaní týkať percentuálnej výšky štátnej prémie. V súčasnosti nemôže byť nižšia ako 5 % z ročného vkladu a vyššia ako 15 % z ročného vkladu. V súčasnej situácii to podľa ministerstva znamená, že aj keď percentuálna výška štátnej prémie vychádza podľa vzorca aktuálne na 0,5 % z ročného vkladu, musí sa určiť vo výške 5 % z ročného vkladu. Preto rezort financií navrhol znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. “Navrhneme, aby ostala súčasná výška štátnej prémie na úrovni 5 %,” dodal Heger.