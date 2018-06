Novela zákona o cestnej premávke od SaS sa nedostala do druhého čítania

dnes 13:01 -

O návrhu novely zákona o cestnej premávke od poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) nebude parlament rokovať v druhom čítaní. Rozhodli o tom v utorok poslanci NR SR. Liberáli chceli napríklad umožniť prenos tabuľky s evidenčným číslom vozidla (EČV), tzv. ŠPZ-ky zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové auto. Pôvodnú tabuľku by používal bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt.

Kúpou tabuľky s EČV pri prvej registrácii by sa vodič stal jej držiteľom a mohol by ju opätovne použiť pri ďalších registráciách vozidiel. Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla mala byť vypustená. "Navrhnutá zmena ušetrí značné finančné prostriedky štátu (náklady na nákup nových EČV) a jednotlivcom - vlastníkom motorových vozidiel v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Túto zmenu ocenia najmä tí, ktorí si dali na objednávku vyrobiť vlastnú EČV," zdôvodnili návrh poslanci za SaS. Opätovné použitie pôvodnej EČV podľa nich okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla by malo aj ekologický efekt, pretože pri súčasnom systéme sa už dá hovoriť o plytvaní.

Liberáli chceli novelou zároveň predĺžiť platnosť dočasných EČV z jedného na desať rokov, keďže životnosť kovovej tabuľky vysoko prevyšuje desať rokov. Predajca by ju mohol prideľovať zákazníkom postupne počas tohto obdobia, nemusel by ju po jednom roku odovzdávať Policajnému zboru a platiť za novú, čím by ušetril určité finančné prostriedky a znížila by sa mu administratívna náročnosť v prípade práve predaného automobilu.

Návrh počítal aj so zákazom opätovného vydania rovnakého EČV v prípade odcudzenia vozidla. Poslanci za SaS chceli presadiť, aby takéto EČV už nikdy v budúcnosti nebolo pridelené novému držiteľovi vozidla. "Podľa v súčasnosti platného zákona tak vystavujeme našich občanov v zahraničí riziku zadržania orgánmi polície," upozornili s tým, že ich návrh by to vylúčil.