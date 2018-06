Zákon o povolení pálenia alkoholu pre vlastnú spotrebu posunuli do druhého čítania

dnes 12:16 -

Poslanci NR SR v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorú na rokovanie predložili poslanci NR SR za stranu Most-Híd Peter Antal, Tibor Bastrnák, Béla Bugár, Elemér Jakab a Peter Kresák. Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok.

„Na Slovensku rovnako ako v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však platnou právnou úpravou postavená mimo zákon. Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, keďže i napriek jednoznačnému zákazu a hrozbe trestného stíhania dochádza k súkromnej výrobe destilátov fyzickými osobami v nezanedbateľnom rozsahu,“ konštatovali poslanci Most-Híd.

Návrh definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za ktorých súkromný výrobca destilátu môže súkromnú výrobu destilátov vykonávať. Okrem minimálneho veku 18 rokov, vlastníctva destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky a zákazu použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu sa určuje maximálny objem vyrobeného liehu, ktorý súkromný výrobca destilátu môže vyrobiť za jeden kalendárny rok.

Na jednu osobu, prípadne celú domácnosť, je to 25 litrov stopercentného alkoholu ročne, čiže 50 litrov 50-percentného alkoholu. Teda aj ak by viacerí členovia domácnosti spĺňali podmienky na výrobu destilátu, nemôžu vypáliť viac ako 25 litrov stopercentného alkoholu ročne. Súkromný výrobca destilátu by bol povinný oznámiť držbu destilačného zariadenia. Zároveň musí splniť daňovú povinnosť. „Výrobcovia budú musieť zaplatiť daň prepočtom 2,70 eura krát 50 litrov na celý rok. Štát teda nepríde o dane, ktoré dnes dostáva z pestovateľských páleníc. Novela tiež do zákona zavádza nové sankcie, ktoré môžu dosahovať výšku až 3 000 eur. Nelegálna bude výroba väčšieho množstva alkoholu a nelegálna držba zariadenia na pálenie,“ povedali k novele poslanci zo strany Most-Híd.