Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa štátnych zamestnancov sa majú upraviť

Uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov by sa mohlo upraviť. Po novom by sa mohli uzatvárať na viac ako jeden kalendárny rok. Parlament totiž posunul do druhého čítania novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú predložil poslanec Smeru-SD Erik Tomáš.

"S cieľom umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok sa navrhuje v zákone vypustiť obmedzenie dĺžky účinnosti takejto kolektívnej zmluvy, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú," vysvetlil Tomáš.

Takýto postup podľa jeho slov umožní dojednať aj zvýšené nároky pre zamestnancov, než by sa dohodli v kolektívnej zmluve na jeden kalendárny rok a garantovať ich rast aj v dlhšom časovom období, napríklad na dva kalendárne roky. Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1. októbra tohto roka.

"Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy z dôvodu garantovania právnych nárokov na dohodnuté pracovné podmienky v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa," očakáva Tomáš.