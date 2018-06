Drahý kov v portfóliu: Prečo by vás prepad ceny zlata nemal znervózňovať

Zdroj: Forbes

Foto:thinkstock

dnes 11:46 -

Ceny zlata väčšinou klesajú, keď dolár posilňuje. Od januára dolár silnel proti ostatným svetovým menám, ako je japonský jen, euro či britská libra. Od začiatku januára sa hodnota indexu dolára oproti hlavným menám zvýšila o 5 %, podľa údajov Fedu v St. Louis. Za rovnaké časové obdobie klesla cena zlata o približne 6 %, podľa údajov z London Bullion Market Association. Inými slovami, vzostup hodnoty dolára je zlacňuje zlato a tento vzťah zvyčajne funguje aj naopak.





Keď ceny zlata padajú, ostatným investíciám sa darí. Napríklad počas dvoch desaťročí od roku 1980 do roku 2000 klesla cena drahého kovu z 850 dolárov za uncu na menej ako 300 dolárov. Medzitým index S&P 500 vzrástol o viac ako 1000 %, bez dividend, ako to vyplýva z údajov Yahoo Finance. To je viac ako desaťnásobné zvýšenie.

Zlato máte v portfóliu hlavne v čase pretrvávajúceho napätia na trhu. Počas finančnej krízy v rokoch 2008-2009 existovali obdobia, keď sa určité cenné papiere nedokázali predať. Príkladom toho je trh s cennými papiermi s aukčnou úrokovou sadzbou, čo je typ dlhopisu. Ak ste vlastnili tieto cenné papiere počas tohto obdobia, nemohli ste ich predať bez ohľadu na to, akú nízku cenu ste ponúkli. Trh so zlatom však nikdy nezmizol. Vždy existovali kupci pre fyzický kov alebo futures. Malo by byť zrejmé, že v súčasnosti nie sú trhy s cennými papiermi opäť v strese. Akcie utešene rastú do nebies a investori vysmiato obchodujú s dlhopismi.

Skutočnosť, že ceny zlata sa pohybujú hore a dole, je jednou z jeho atrakcií pre investorov. Rovnako ako ostatné investície, cena zlata sa mení zo dňa na deň. Tieto cenové pohyby však nemajú tendenciu korelovať so zmenami v hodnote akcií alebo dlhopisov. Keď klesnú ceny akcií, ceny zlata sa môžu posunúť smerom hore, alebo zostať nezmenené. Tento nedostatok korelácie pomáha diverzifikovať portfólio. Ešte lepší pohľad získame v kombinácii s inými investíciami, pridávanie zlata môže znížiť celkovú volatilitu portfólia. Pre investorov je riziko a volatilita to isté. Nižšia volatilita sa rovná nižšiemu riziku.

Všetko spomenuté platí aj v po piatkovom prepade cien zlata. Ak vlastníte zlato a obávate sa, že ceny môžu klesnúť, premýšľajte nad tým, prečo ste ho zakúpili.







Väčšina veteránov sa domnieva, že ich vlastnia z jedného z nasledujúcich troch dôvodov:

- pomôže im pri diverzifikácii portfólia,

- slúži ako zaistenie proti klesajúcej hodnote papierových peňazí,

- slúži ako poistka, že budete vždy môcť získať hotovosť jeho predajom.





Autorom je Simon Constable, spisovateľ, ekonomický komentátor a spolupracovník Inštitútu Johns Hopkins pre aplikovanú ekonómiu, globálne zdravie a štúdium podnikania.