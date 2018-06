Ďalšia veľká bublina: Technologické spoločnosti majú hodnotu viac ako 5 biliónov dolárov

Zdroj: BI

Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Baidu, Alibaba a Tencent majú podľa údajov Bank of America Merrill Lynch hodnotu 5 biliónov dolárov. Americké tech akcie sú ohodnotené oveľa lepšie, trhová kapitalizácia je vo výške 6,6 bilióna dolárov.

Michael Hartnett, hlavný investičný stratég BAML, považuje takúto veľkosť za dôvod, prečo by investori mali znížiť svoju expozíciu voči technickým akciám. "Dlhá pozícia pri FAAMG + BAT" je podľa globálneho prieskumu správcovských fondov spoločnosti BAML považovaná za najväčší obchod."

Wall Street používa skratku "FAAMG + BAT" pre Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Google (alebo Alphabet), plus čínske technologické spoločnosti Baidu, Alibaba a Tencent.





Toto nafukovanie bubliny vyvoláva obavy, že investori sú príliš optimistickí ohľadom budúceho výkonu veľkých technologických spoločností. BAML mesačný prieskum manažérov fondov na celom svete ukazuje, že väčšinu minulého roka tvorilo obchodovanie s technologickými akciami. Najvyužívanejší obchod bol "dlhý bitcoin" tesne predtým, ako kryptomena dosiahla v decembri vyše 19 000 dolárov.

Hartnett netvrdí, že sa nafukuje bublina ale tak masívne ocenenie technologických akcií označuje za jeden z desiatich dôvodov, prečo by investori mali vytiahnuť peniaze z technologického sektora. Ďalším dôvodom je, že spoločnosti zaoberajúce sa technológiami a elektronickým obchodom tvorili takmer štvrtinu amerických výnosov na akciu. Je to úroveň, ktorá je zriedka prekročená a často súvisí s bublinami. V skutočnosti dnes neexistuje žiadny sektor, ktorý by dokázal dominovať globálnym akciovým trhom tak ako technológie. Index MSCI USA pre viac ako 600 firiem je ovládnutý technologickými spoločnosťami, ktoré tvoria 27 %.



Technologické akcie sa tešia mimoriadnej popularite, najmä v USA. Prevláda takmer jednotný názor, že akcie veľkých technologických firiem by mohli aj naďalej prinášať prospech investorom. Iba päť z 199 analytikov hovorí, že akcií FAAMG by bolo dobré sa zbaviť, ako to vyplýva z údajov agentúry Bloomberg. Neexistujú žiadne odporúčania "predať" pre akcie Apple alebo Alphabet.