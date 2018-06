Ludovika Energy ponúka na predaj údaje a dokumentáciu o uránových ložiskách

dnes 19:31 -

Spoločnosť Ludovika Energy, s.r.o., ponúka Slovenskej republike dohodu na odkúpenie primárnych údajov z geologického prieskumu uránovo – molybdénových ložísk pri Košiciach a Spišskej Novej Vsi. "Európsky významné ložiská boli analyzované v období 2005 - 2015 pri celkovej investícii cca 30 miliónov eur. Výsledky prieskumu, hmotná dokumentácia (vrtné jadro) či jedinečné výsledky leteckého gamaspektometrického a magnetometrického prieskumu tak môžu byť pod plnou kontrolou štátu," informoval konateľ a majiteľ spoločnosti Dušan Obernauer.

Štát by tak podľa neho mohol využiť spektrum informácií prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl geológie, baníctva i pre potreby zdravotníctva. "Ludovika Energy, s.r.o., sa zároveň zaväzuje stiahnuť žaloby, ktoré sú aktívne voči Slovenskej republike a nebude ďalej pokračovať v snahe o získanie prieskumných území v daných lokalitách," konštatoval Obernauer v tlačovej správe zaslanej v pondelok TASR.

Konateľ ďalej poukazuje na to, že spotreba a cena uránu začína stúpať. "Vzhľadom na záujem zo zahraničia o odkúpenie dát strategických a jediných evidovaných slovenských ložísk uránu (vrátane žalôb voči Slovenskej republike) sa Ludovika Energy, s.r.o., rozhodla prednostne ponúknuť tieto výsledky Slovenskej republike, resp. Ministerstvu životného prostredia SR. Napriek tomu, že súhrnné údaje o prieskume sú známe, kompletnú primárnu databázu vlastní ten, kto projekt financoval, čiže súkromná spoločnosť Ludovika Energy, s.r.o.," uviedol Obernauer.

Firma uvádza, že v ložiskách Košice I a Novoveská Huta sa nachádza zhruba 34.050 ton oxidu uránu U3O8, čo pri súčasnej dlhodobej cene uránu (32,5 USD/lb U3O8) zodpovedá hodnote takmer 2,5 miliardy USD. Ak by sa tieto ložiská ťažili, podľa firmy Slovenská republika by 50 rokov využívala svoj urán, z ktorého by sa vyrábalo palivo do slovenských jadrových elektrární.

"Ak Slovenská republika získa tieto dáta, môže ložiská zakonzervovať a bude už len na strategickom rozhodnutí štátu, či niekedy pristúpi k ťažbe, alebo by uránový poklad nechala pod zemou. V súčasnosti vlastní databázu súkromná spoločnosť, ktorú získala po desiatich rokoch skúmania a pri investícii cca 30 miliónov eur. Ludovika Energy, s.r.o., ponúka Slovenskej republike dohodu za zlomok ceny z pôvodnej investície," uviedol Obernauer. Firma očakáva odpoveď od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Ludovika Energy mala v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach určené prieskumné územie na prieskum uránu. To zaniklo 20. apríla 2015, keď envirorezort nesúhlasil s predĺžením jeho platnosti, čo firma napadla ns súde. V novembri 2017 Najvyšší súd SR v spore definitívne rozhodol v prospech MŽP SR. Ludovika sa neúspešne pokúšala aj o určenie nového prieskumného územia na Jahodnej.