Druhá vlna zdieľanej ekonomiky: Nedovoľme technológiám všetko

Uber chcel rozšíriť svoju pôsobnosť aj na nové trhy. Nešlo to však ako po masle, keďže sa strhol v niektorých mestách neľútostný boj s regulovanou taxislužbou. Následne museli zasiahnuť vlády aby novej situácii dali nejaké pravidlá. Padali argumenty z jeden aj druhej strany aby sa dosiahlo odstránenie právnej nejednoznačnosti okolo zdieľanej jazdy. Je jasné, že v tých časoch Uber vyhral boj o svoju existenciu a tak sa začala presadzovať legitimita myšlienky zdieľanej ekonomiky, keď prácou je niečo, čo trvá 10 minút, prostredníctvom aplikácií získavate zákazníka ktorému účtujete dumpingové ceny. Stačí že máte veľké oči a kúpite si auto s presvedčením, že vás nové možnosti uživia ale o pár mesiacov zistíte, že vlastne ani nezarobíte. Ale späť k pružnejšej regulácii.

Minulý týždeň v Austrálii spoločnosť SingaporeBike na zdieľanie bicyklov musela opustiť Melbourne v nadväznosti na rozhodnutie Medzinárodného ochranárskeho úradu (EPA), ktoré uznalo mestu Melbourne právomoc vyberať pokuty vo výške 3000 amerických dolárov za bicykle, ktoré zostali v okolí mesta. "Úrady reagujú na rušivú technológiu, očividne nebezpečnú pre ľudí. Keďže nechceme nijako potláčať inovácie, EPA bude postupovať s cieľom ochrániť životné prostredie," povedal generálny riaditeľ EPA Nial Finegan. "Bicykle sa stali terčom vandalov, premenili ich na provizórne umenie a umiestňovali ich na miesta, kde vytvárajú nebezpečenstvo. Je to nepríjemné a poškodzuje to životaschopnosť tohto mesta."





Iným príkladom riešenia problematiky zdieľanej ekonomiky je údajné zneužívanie pracovníkov, ktorým sú odopreté ich nároky, napríklad na minimálnu mzdu. "Ekonomika na vyžiadanie je príklad staromódneho vykorisťovania, pričom technologickí miliardári získavajú výhody z nákladov celej komunity," uviedol tajomník Austrálskeho odborového zväzu pracovníkov Tony Sheldon.

Ak bude budúcnosť práce v zdieľanej ekonomike, mala by aspoň poskytovať mzdu, ako to robila stará ekonomika, pre väčšinu ľudí. Vzhľadom na to, že technológie zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v spoločnosti, nebude dlho trvať a tento technolibertariánsky model práce inšpirovaný Silicon Valley môže naraziť na ochranu, ktorá sa zaviedla na základe skúseností získaných v minulosti.

Rôzne aplikácie pre zdieľanú jazdu to možno už majú zrátané, očakávania, že úrady nakoniec situáciu prehodnotia v ich prospech sa rýchlo vytrácajú. Skôr naopak, pripravujú pravidlá, ktoré by to hráčom v zdieľanej ekonomike ešte viac skomplikovali. Vzhľadom na vzostup autonómnych vozidiel, lietajúcich taxíkov a robotov s umelou inteligenciou, bude nevyhnutné rýchlejšie reagovať na negatívne dôsledky technológií.