KOZ navrhuje minimálnu mzdu zvýšiť na 635 eur z dôvodu rastu cien a ekonomiky

Minimálna mzda v budúcom roku by mala dosiahnuť 635 eur, čo predstavuje zvýšenie 32,3 %. Navrhuje to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorá túto sumu odôvodňuje pozitívnym vývojom ekonomiky, ale aj očakávaným nárastom cien, najmä potravín.

Toto zvýšenie by podľa KOZ SR zabezpečilo plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv. "Tento návrh minimálnej mzdy je suma vo výške 60 % predpokladanej priemernej mzdy v národnom hospodárstve na rok 2019," zdôvodňuje na svojom webe KOZ SR.

Podľa odborárov na minimálnu mzdu nemožno hľadieť len cez faktor nákladovosti pre zamestnávateľov. "Dôležitejšie je to, čo prináša. A tým je zvyšovanie príjmov ľudí, vymanenie sa z pasce chudoby, zvyšovanie spotreby domácností, ale aj možnosť tvoriť úspory na nepriaznivé časy. Celkový efekt zvyšovania životnej úrovne vďaka minimálnej mzde nie je zanedbateľný vzhľadom na nízku príjmovú úroveň na Slovensku a snahu približovať sa vyspelým ekonomikám Európy," presvedčení sú odborári.

Svoj návrh zaslala KOZ sociálnym partnerom. O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa na novej sume najnižších zárobkov nedohodnú do 15. júla, predložia ministerstvu práce svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Rezort práce následne predloží svoj vlastný návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) do 31. júla. Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.