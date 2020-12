Dlhodobé investície: 8 faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú návratnosť

Zdroj: bloomberg

Foto: getty images

dnes 0:17 -

Známy investor Barry Ritholtz na stránkach Bloombergu tvrdí, že ak by ste položili podobnú otázku profesionálom, dostane široké spektrum odpovedí. Budú hovoriť o ziskovosti obchodovaných firiem, vývoji celej ekonomiky, valuáciách, sadzbách, sentimente či inflácii. Určitý problém podľa Ritholtza tkvie v tom, že niektoré faktory majú tendenciu ísť proti sebe a navzájom sa rušiť. Ako príklad uvádza rastúcu ziskovosť a klesajúcu valuáciu. "Jedna ruka dáva, druhá berie. Tento princíp má veľa veľký význam aj v investovaní," vysvetľuje Ritholtz a pripája svoj vlastný zoznam faktorov, ktoré sú pre dlhodobých investorov najpodstatnejšie.

Výber konkrétnych akcií

Práve na výber sa zameriava zrejme väčšina investorov a médií a ide o výživnú tému. "Niet pochýb o tom, že tí, ktorí sú vo vyberaní akcií lepší, budú mať vyššiu návratnosť. Nejde ale o jediný faktor a úspešnosť v tejto oblasti môže byť eliminovaná neúspechom v oblastiach ďalších," varuje Ritholtz.

Náklady a výdavky

Medzi ne nepatrí iba náklady spojené s exekúciou obchodov, ale aj dane. Aj malé rozdiely tu v dlhodobom horizonte môže viesť k veľkým rozdielom v návratnosti.

Alokácie aktív v portfóliu

Akademické štúdie podľa Ritholtza opakovane ukazujú, že práve zloženie portfólia je dôležitejšie ako výber konkrétnych akcií. A možno to demonštrovať aj na konkrétnom prípade, keď investor môže mať výbornú schopnosť vybrať tie správne akcie, pokiaľ ale akcie tvoria len 20 % jeho celkového portfólia, s celkovou návratnosťou táto jeho prednosť veľmi zahýbať nedokáže.

Valuácia

Tá sa budú počas vášho života meniť podľa toho, ako na trhu bude býk zápasiť s medveďom. Pre skutočne dlhodobého investora ale nie sú valuácie faktorom, nad ktorým by mal veľkú moc. "Predstavte si, že trh sa prepadne pred obdobím, kedy sporíte a investujete najviac. To je dobrá správa, pretože z tohto prepadu by ste mali dlhodobo ťažiť. Smolu mali naopak napríklad tí, ktorí začali peniaze zo svojich investícií čerpať potom, čo praskla technologická bublina," píše Ritholtz.





Začiatok investovania

Celoživotná návratnosť investícií bude nevyhnutne ovplyvnená tým, ako skoro s investíciami začnete a ako dlho budete žiť a investovať. Kým dĺžka života je do značnej miery daná prostým šťastím, to, kedy začnete investovať, je čisto na vás.

Pokora a ochota učiť sa

"Všetci sme boli začiatočníci, každý robí chyby a platí to aj o ľuďoch ako Warren Buffet a Jack Bogle. Otázkou je, ako rýchlo dokážeme prísť na svoje chyby. Príliš vysoké sebavedomie a nafúknuté ego sú významnou prekážkou. Čím skôr sa poučíme, tým lepšie bude naše investičné portfólio," radí Ritholtz.

Správanie sa a disciplína

Podľa Ritholtza je práve správanie sa investora pod tlakom kľúčovým faktorom rozhodujúcim o dlhodobej návratnosti. "Vidíme to zas a znova. Investori sú sami sebe tým najväčším nepriateľom a v priemere sa správajú tak, že si zhoršujú vlastnú návratnosť. Disciplína je pritom faktorom, ktorý je (alebo by aspoň mal byť) tým, čo majú pod kontrolou," píše Ritholtz.



Šťastie

A nakoniec poukazuje aj na vplyv šťastia. "Niekedy sa nedá dosť dobre rozlíšiť, kedy slávime úspech vďaka našim zručnostiam, alebo jednoducho vďaka tomu, že nám osud dožičil".