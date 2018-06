P.Kažimír: Automobilový priemysel je osudom Slovenska

dnes 16:01 -

Na možné riziká príliš veľkej závislosti Slovenska na automobilový priemysel sa Kažimíra pýtal poslanec Ondrej Dostál (SaS). "Automobilový priemysel je náš osud. Rozhodli sme sa preň ako výsledok transformácie našej ekonomiky z 90. rokov. Z výrobcu zbraní a nepredajných výrobkov sme sa stali naozaj jedným z lídrov vo výrobe automobilov. Odmietam, že sme dielňa. My sme hlavne sieť skoro 400 dodávateľov do automobilového priemyslu. Od pneumatík cez všetko, čo sa týka výroby kovov, elektrických súčastí, GPS, inovácií," poznamenal počas štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente Kažimír.



Automobilový priemysel na Slovensku sa podľa neho nedá porovnať s niekdajším automobilovým priemyslom v Detroite. "Detroit vyrábal takmer všetky automobily v tom čase na americkom trhu a nebol vystavený konkurenčnému trhu, pretože trh USA bol v tom čase chránený vysokými clami voči dovozu zo zahraničia. Slovensko však dnes pôsobí na globálnom trhu a jeho automobilky sú vystavené medzinárodnej konkurencii, čo robí výrobu efektívnou," tvrdí Kažimír.



Výroba na Slovensku je pritom podľa jeho slov rozdelená geograficky. "Exportujeme do rôznych krajín, je diverzifikovaná podľa rôznych značiek. Ďalšia diverzifikácia je podľa segmentov," uviedol Kažimír.

Vláda avizovala možný príchod ďalšej automobilky na Slovensko. Podľa Kažimíra by sa tak diverzifikácia automobilového priemyslu v krajine mohla ešte vylepšiť. "Samozrejme, ak sa nebude dariť jednej automobilke, môže sa dariť inej. Napríklad, o čo viac by benefitovalo Fínsko, ak by okrem Nokie produkovalo aj iPhone," poznamenal Kažimír. Zároveň je presvedčený, že práve automobilový sektor pomohol slovenskej ekonomike dostať sa z čias najhlbšej ekonomickej krízy.



Podľa Dostála však závislosť ekonomiky na jednom type výroby môže byť potenciálnym problémom. "Najmä v kontexte dnešných udalostí sa dozvedáme o možnosti, že by USA zaviedli clá na dovoz automobilov, čo by mohlo mať dôsledky aj v podobe obchodných vojen alebo nejakých zmien v obchodných vzťahoch aj v globálnom meradle. Kríza sa môže v nie veľmi vzdialenej dobe zopakovať a pokles dopytu aj po autách vyrábaných na Slovensku nastať môže," myslí si Dostál.



Kažimír ho ale ubezpečil, že naplnenie negatívneho scenára v podobe obchodnej vojny medzi USA a zvyškom sveta by mal zanedbateľný vplyv na slovenskú ekonomiku. "Predpokladaný dosah na ekonomický rast Slovenska je medzi 0,05 % až 0,12 % hrubého domáceho produktu (HDP). Hovorí to o tom, že by to zhoršenie mohlo byť v priamom dopade asi jedna desatina HDP, čo je relatívne zanedbateľná záležitosť," dodal Kažimír.