Jednorazová investícia: Prečo by zásnubný prsteň nemal byť prekvapením

Neraz nákup nevystrelí tak, ako by mal. Nápadníci nepoznajú celkom vkus obdarovanej, ani jej veľkosť prsteňa. Výskum z roku 2013 zistil, že 57 % neviest nebolo spokojných s prsteňom aký dostali. Ale najväčším dôvodom, prečo by mali byť obaja partneri zainteresovaní do kúpy je ten, že to vytvára finančný precedens pre celé manželstvo. Takže rozhovor o nákupe prsteňa môže odhaliť, ako bude váš partner spravovať finančné prostriedky po zvyšok vášho vzťahu. Ak je tento nákup tajnostkársky, nie je to dobré. Myslite na to, že finančné rozhodnutia budete robiť spoločne. Kúpa auta, nehnuteľnosti, či hypotéka, debaty o týchto vážnych finančných rozhodnutiach už nemusia byť tak zdrvujúce, pretože ste už dávnejšie ste zasiali semená týchto rozhovorov.

Vráťme sa však k romantickému momentu prekvapenia. Ako ho zachovať keď sa máme pred kúpou o svojom výbere s partnerom poradiť? Stačí sa partnerky spýtať, či sa chce zúčastniť výberu prsteňa, ak už spolu hovoríte na tému spoločnej budúcnosti. Moment prekvapenia je stále v hre, aj keď ste výber urobili spoločne. Nastavte si cenu, s ktorou obaja súhlasíte. Pravidlo trojmesačného platu už dávno nie je aktuálne, pár by sa mal vždy držať rozpočtu, aby aj tento výdavok pohodlne zvládol. Hovoriť o peniazoch nie je jednoduché ani v manželstve, nie ešte pred zásnubami. Odborníci navrhujú začať niečím v štýle: "milujem ťa natoľko, že by som ti daroval celý svet, ale v skutočnosti mám len obmedzený rozpočet, poďme spoločne zistiť, čo pekné by sme ti za to mohli kúpiť."

Spoločné prehliadanie toho, čo trh ponúka v tejto oblasti ešte neznamená, že pôjdete do predjane vyberať prsteň spolu. Stačí ak sa zhodnete na niektorých dôležitých detailoch ako je veľkosť prsteňa, miera rýdzosti zlata, farba, kamene. Nemali by ste sa uspokojiť s odpoveďou, „môže to byť čokoľvek, čo sa ku mne bude hodiť, miláčik.“ Ak partnerka preukáže záujem o výber prsteňa, môžete si konkrétne modely pozrieť spoločne on-line, alebo ísť do klenotníctva a vyskúšať si niektoré aby ste zistili, čo je to pravé orechové. Ale ak sa bude štítiť spoločného výberu, a žiadať prekvapenie, musíte získať nejaké detaily aspoň v duchu „vždy som túžila mať takýto princezničkovský diamant“, alebo "nepáči sa mi žlté zlato".





Ale čo ak sa partner uberá smerom k cene, akú si za prsteň nemôžete dovoliť? Odborníci navrhujú zvoliť slovník v duchu, "Miláčik, rád by som ho pre teba kúpil, ale nemám pocit, že je to veľa peňazí, hlavne preto, že viem že budeme musieť prispieť k svadbe. Vyberme si teraz niečo v našom cenovom rozpätí a môžeme ho kúpiť na naše piate, či desiate výročie."

Čo ale v prípade, že prekvapenie nevyjde? Odborníci odporúčajú vysokú mieru diplomacie. "Som tak nadšená, že zvyšok svojho života prežijem s tebou, ale musím priznať, že tento prsteň nie je presne to, čo som si predstavovala. Myslíš, že by sme sa mohli pokúsiť nájsť riešenie spoločne? Chcem ten prsteň milovať tak ako teba, má mi pripomínať náš vzťah." Výmena prsteňa za iný za porovnateľnú cenu môže byť riešením. Ak nie, pozrite sa na webe, či sociálnych médiách či existuje nejaký prsteň, ktorý by ste mohli vymeniť za ten váš, aby ste sa aspoň priblížili štýlu, ktorý ste celkom neodhadli.



A na záver suché konštatovanie. Muži sú skôr praktickí než romantickí. Odráža sa to aj na vytrácaní sa tradičných zvyklostí. Na zásnuby sa dnes neraz pozerajú ako na zbytočnú stratu. Čoraz viac z nich si uvedomuje, že prsteň a všetko, čo s ním súvisí, teda náklady na svadbu či medové týždne sú len „vyhodené peniaze“. Pre niekoho môže byť takéto zmýšľanie absurdné, ale trend je taký, že mladí nepotrebujú papier a jednoducho eliminujú zo svojho života to, čo podľa nich za to ani nestojí.