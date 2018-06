Aby vás to nemrzelo: Návod na to, ako s chladnou hlavou zvládnuť hádku o peniazoch

Zdroj: grow

Už je to 17 rokov, čo David Bach, spoluzakladateľ AE Wealth Management vydal knihu "Smart Couples Finish Rich." Nedávno pulty kníhkupectiev ponúkli aktualizovanú verziu tejto knihy v ktorej vysvetľuje, prečo hádky o peniazoch vznikajú a ako ich udržať na uzde, aby vám nerozbili vzťah.

Prečo sa páry toľko hádajú o peniazoch?

Odpoveď je jednoduchá, pretože takmer vždy sa dáme dohromady s našim finančným protikladom. Ste buď rodený na sporenie, ale na míňanie. Finančné protiklady sa priťahujú. To môže viesť k obrovským nezhodám a pravidelným slovným útokom.



Prečo je predmetom hádky už roky stále to isté?

V prípade financií je to neustála výzva. Ak nie ste na spoločnej v lodi a neveslujete spoločne rovnakým smerom, potom to nie hádka raz za rok, ale konštantná výmena názorov. Začína to mzdou a zárobkom, keď peniaze prichádzajú na účet a končí pri ich vynakladaní. Dokonca aj keď sú to len malé súboje, so slabými údermi, vedie to k strate dôvery. Ak máte cieľ ísť jedným smerom a váš partner robí niečo, čo vám bráni cieľ dosiahnuť, hovorí sa tomu finančná nevera. Ak vám peniaze rozdelia a vy to nedokážete dohodnúť na tom, o čom sa hádate, všetko ostatné vo vašom vzťahu pôjde neudržateľne od desiatich k piatim.







Ako hádkam predísť?

Po prvé, pozrite sa na svoje hodnoty. Musíte si ujasniť, aký skutočný účel majú peniaze vo vašom živote. Keď máte v otázke hodnôt jasno, budú vaše finančné rozhodnutia jednoduchšie. To, čo bráni ľuďom robiť správne rozhodnutia je, že jednoducho si v týchto veciach neurobili jasno. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že míňa peniaze v rozpore s vlastnými hodnotami. Keď dáte do súvislosti spôsob, akým míňate a sporíte so svojimi hodnotami, budete mať jednoduchší život.

Aká je najväčšia chyba, ktorú najčastejšie pri peniazoch robíme?

Prvá chyba spočíva v tom, že keď sa veľa párov rozhodne pracovať na svojich finančných cieľoch spoločne, spravovať spoločne zarobené peniaze, pokúsia sa najprv urobiť si rozpočet. To je zaručený recept pre vypuknutie hádky. Namiesto toho by ste mali skôr automatizovať svoj finančný život. Dohodnete sa koľko ušetríte automaticky ako pár, koľko môžete vložiť do úspor a investícií. Potom tieto procesy zautomatizujete.



Koľko by mali páry ušetriť a koľko investovať?

David Bach odporúča, že minimálne 10 % hrubého príjmu by malo automaticky prejsť do dôchodkového sporenia. Ďalších 5 % na bezpečnostný vankúš, teda sporiaci účet pre mimoriadne udalosti alebo neočakávané výdavky a 5 % na účet "sen", čo je investičný účet pre strednodobé ciele. Odborník radí, že ak tieto percentá splniť nedokážete, začnite s menším percentom a stále ho zvyšujte.