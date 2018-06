Fed zvýšil úrokové sadzby, prečo je to dôležité?

Zdroj: BI

Foto: SITA/AP

dnes 10:50 -

V roku 1977 určil Kongres Fedu dve hlavné úlohy: udržať ceny tovaru, ktorý Američania nakupujú, na stabilnej úrovni a vytvárať podmienky na trhu práce, aby vznikali pracovné príležitosti. Fed vytvoril súbor nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov inflácie a maximálnej zamestnanosti. Zmeny úrokových sadzieb však zaujali najviac pozornosti, možno preto, že majú rýchly vplyv na to, koľko Američania zaplatia za kreditné karty a iné úvery.

Z Washingtonu upravuje Fed úrokové sadzby s nádejou, že tak podporí potrebné zmeny v ekonomike. Ak chce povzbudiť spotrebiteľov k tomu, aby si mohli požičiavať, aby tým zvýšili výdavky, čo by malo podporiť hospodársky rast, znižuje sadzby na pôžičky. Po Veľkej recesii z tohto dôvodu udržala sadzby v blízkosti nuly. Ak ale chce dosiahnuť opak a ochladiť ekonomiku, sadzby zvýši, takže bude čoraz menej žiaduce, aby ste si brali na plecia ďalšie dlhy.





Fed často upravuje sadzby v závislosti od inflácie - nárastu cien, ku ktorému dochádza, keď ľudia majú viac míňať, než čo majú k dispozícii na nákup. Pre väčšinu tohto hospodárskeho oživenia sa inflácia naozaj nezvýšila, aj keď je to teraz jedným z cieľov Fedu. Očakáva sa však, že sa situácia zmení, keďže Trumpova administratíva vytvorila stratu v podobe zníženia daní, pričom miera nezamestnanosti je na najnižšej úrovni od roku 2000. Zatiaľ Fed nezvyšuje sadzby v boji proti inflácii, aj keď očakáva, že ceny stúpnu. Preto najsledovanejšie otázky smerujú k prognóze Fedu pre hospodársky rast a budúce zvyšovanie sadzieb.

Banky ale nepožičiavajú len spotrebiteľom, požičiavajú si aj navzájom. Je to preto, že na konci každého dňa potrebujú mať určité množstvo kapitálu vo svojich rezervách. Táto rovnováha kolíše, banka môže potrebovať požičať si cez noc, aby spĺňala minimálnu kapitálovú požiadavku. A rovnako ako účtujú spotrebiteľom pri poskytovaní úveru, aj navzájom si účtujú poplatky. Fed sa snaží ovplyvniť tieto poplatky, tým, že zvyšuje alebo znižuje sadzby. Keď zvyšuje sadzby, banka tiež zvyšuje sadzby, ktoré účtuje spotrebiteľom, takže náklady na vypožičiavanie sa v celej ekonomike zvyšujú.

Po Veľkej recesii Fed kúpil za bezprecedentnú sumu vládne dlhopisy, aby vložil hotovosť na účty bánk. Takmer 2 bilióny dolárov nadbytočných rezerv je teraz zaparkovaných vo Fede. V roku 2008 to bolo menej ako 500 miliárd dolárov. Predpokladalo sa, že jedným zo spôsobov, ako sa týchto peňazí zbaviť, je požičiavať ich niektorým podielovým fondom a iným vybraným hráčom na peňažnom trhu. Sú to transakcie známe ako operácie spätného odkupu. Fed cez tieto repo obhody stanovuje minimálnu sadzbu. Potom stanovuje maximálnu, ktorá určuje, koľko zaplatia banky za držanie hotovosti, čo sú úroky z prebytočných rezerv. Toto je spôsob zastropovania, pretože banky si nebudú chcieť požičiavať navzájom za nižšiu sadzbu, než čo im platí Fed, aspoň teoreticky. Keď Fed zvyšuje sadzby, banky sú menej motivované požičiavať peniaze, pretože zarábajú viac, ak hotovosť zaparkujú vo svojich rezervách.





Po tom, ako Fed zdvihne sadzby, prenesie sa záťaž na banky. Tie najskôr zvyšujú sadzbu, ktorú účtujú svojim najvýznamnejším klientom, čo sú veľké korporácie. To je hlavná úroková sadzba. Banky zvyčajne oznamujú tento nárast do niekoľkých dní od oznámenia zvyšovania zo strany centrálnej banky. Hypotéky a sadzby kreditných kariet sa potom porovnávajú s touto základnou sadzbou. "Účinok zvýšenia sadzieb najskôr klienti pocítia na kreditných kartách a domácich úveroch, kde sa zvýšenie štvrťročnej sadzby zvyčajne prejaví do 60 dní," povedal Greg McBride, hlavný finančný analytik Bankrate.com pre businessinsider.

Vyššie sadzby už zasiahli americký trh s nehnuteľnosťami. Sadzby hypoték, aj keď sú stále nízke oproti historickým úrovniam, sú na vzostupe v čase, keď trh neponúka veľa cenovo dostupných nehnuteľností. Priemerná fixná 30-ročná hypotekárna sadzba v stredu v USA dosiahla 4,49 %, kým na začiatku roka to bolo 3,85 %. Vyššie sadzby by však mali byť dobrou správou pre sporiteľov, keďže banky zvyšujú svoje úrokové platby z vkladov. Otázne je, kto má dnes koľko nasporené.