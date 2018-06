Fed zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu, do konca roka očakáva ďalšie dve zvýšenia

dnes 21:01 -

Americká centrálna banka rozhodla o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Zvýšenie, ku ktorému Fed pristúpil druhýkrát v tomto roku, posunulo hlavnú úrokovú sadzbu do rozpätia od 1,75 % do 2 %. Banka zároveň signalizovala, že tempo zvyšovania úrokových sadzieb by sa mohlo zrýchliť.

Po stredajšom rozhodnutí tak centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu od konca roku 2015 už sedemkrát. Pred ostatným zvýšením tak urobila v marci tohto roka.

Predstavitelia banky poukázali najmä na solídny hospodársky rast a zrýchľujúcu sa infláciu. Tá by sa podľa najnovšej prognózy Fedu mala pohybovať nad inflačným cieľom banky, ktorý je stanovený na 2 %. Fed uviedol, že tento rok by miera inflácie mala dosiahnuť 2,1 % a na tejto úrovni by sa mala udržať aj nasledujúce dva roky.

Čo sa týka ekonomiky, Fed predpokladá v tomto roku jej rast na úrovni 2,8 %, čo predstavuje mierne zlepšenie v porovnaní s marcovou prognózou. V budúcom roku počíta so spomalením rastu na 2,4 %, v tomto prípade tak prognózu nemenil. Nezamestnanosť by podľa centrálnej banky mala v roku 2018 klesnúť na 3,6 %, zatiaľ čo v marci počítala s 3,8-% nezamestnanosťou.

V súvislosti s týmto vývojom dali predstavitelia Fedu najavo, že tempo zvyšovania úrokových sadzieb by mohlo byť oproti pôvodným prognózam rýchlejšie. Namiesto troch zvýšení sadzieb v tomto roku najnovšie počítajú so štyrmi zvýšeniami. To znamená, že do konca roka by malo prísť k zvýšeniu kľúčovej úrokovej sadzby ešte dvakrát. V nasledujúcom roku počítajú s tromi zvýšeniami sadzby, čo je v súlade s predchádzajúcim odhadom.