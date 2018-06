BusinessEurope vyzýva Britániu, aby si po brexite nechala maximum pravidiel EÚ

dnes 13:46 -

Európska federácia podnikov BusinessEurope v stredu vyzvala Britániu, aby si po brexite ponechala čo najviac regulácií Európskej únie (EÚ) a pomohla tak limitovať prerušenie obchodných a dodávateľských reťazcov.

Vyjednávači oboch strán sa pred summitom EÚ 28. - 29. júna pokúsia dosiahnuť pokrok v otázke budúcich vzťahov po vystúpení Británie z EÚ v marci 2019 a po skončení prechodného obdobia v závere roka 2020.

"Zosúladenie právnych predpisov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom má mimoriadny význam pre zachovanie cenných reťazcov a zabránenie prekážkam v obchode, ktoré nesúvisia s clami. Regulačná spolupráca je prvoradá," uviedla organizácia, ktorá vystupuje v mene veľkých európskych podnikov.

BusinessEurope sa snaží zabezpečiť, aby Európa aj naďalej zostala konkurencieschopná v celosvetovom meradle. Do skupiny patrí aj Konfederácia britského priemyslu (CBI).

BusinessEurope zároveň vyzýva obe strany, aby sa rýchlo dohodli a predišli tak neistote a riziku "pádu z útesu", ak by sa obchodovanie medzi nimi vrátilo k pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO). A vyzvala aj na zjednodušenie colných procedúr.

Pripomenula, že malé firmy s malými skúsenosťami s obchodom budú mimo jednotného trhu EÚ potrebovať osobitnú pomoc úradov, aby zvládli zmeny spojené s brexitom.

"Do dnešného dňa sa nedosiahla dohoda o voľnom obchode, ktorá by riešila problém regulačných rozdielov. Bude to výzva pre obe strany," povedala organizácia.

Cieľom vyjednávačov je pripraviť do konca tohto roka široký návrh spolu s podrobnou zmluvou o tom, ako bude fungovať obchodná výmena po brexite.

A kým sa britská premiérka Theresa Mayová so svojimi ministrami zaoberajú otázkou, do akej miery sa majú odkloniť od colných pravidiel a štandardov EÚ, vyjednávači z Bruselu naliehajú na Londýn, aby objasnil svoju predstavu obchodu po brexite.

Zatiaľ čo obidve strany tvrdia, že chcú obchodnú výmenu bez treníc, lídri EÚ tiež trvajú na tom, že Británia si nemôže "vyberať hrozienka z koláča. Teda požadovať prístup na jednotný trh bez dodržiavania pravidiel bloku, vrátane voľného pohybu osôb.