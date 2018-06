Kde majú uložené peniaze boháči: 15 najväčších správcov majetku vo svete

Zdroj: businessinsider

Banka UBS dosiahla rekordnú sumu, od jej správou bolo vlani 2,402 bilióna dolárov, čo je viac ako dvojnásobok jej najbližšieho konkurenta. Čínska Merchants Bank tiež vstúpila do prvej desiatky v roku 2017 ako prvá čínska banka, ktorej sa to podarilo.



Veľká časť tohto úspechu je výsledkom nárastu bohatstva v ázijsko-tichomorskom regióne a rastúceho záujmu o profesionálne riadenie majetku osôb s vysokým čistým imaním. To znamená, že čínsky rast bol podľa odhadov GlobalData a Private Banker International o 3,5 % vyšší ako zvyšok top manažérov správcov majetku. Deutsche Bank, EFG International a ABN Amro naopak prepadli.







15. ICBC, Priemyselná a komerčná banka Číny - 206 miliárd dolárov

Jednou z čínskej "veľkej štvorky " štátnych bánk je ICBC považovaná za najväčšiu banku a verejnú spoločnosť na svete v oblasti aktív s privilégiom správy majetku. Vlani skončila na 15. miesto na svete v objeme majetku v správe.







14. Wells Fargo - 248 miliárd dolárov

Banka so sídlom v San Franciscu má významnú pozíciu v oblasti správy majetku a zostáva jedným z najväčších mien v americkom bankovníctve.





13. Deutsche Bank Wealth Management - 256,8 miliardy dolárov

Je to 17. najväčšia banka na svete podľa celkových aktív, správa majetku je jedným z troch pilierov podnikania Deutsche Bank. Práve ale táto divízia banky je jednou z mála v tomto rebríčku, ktorej sa nepodarilo naplniť očakávania za uplynulý rok.







12. HSBC Private Bank - 258 miliárd dolárov

Privátne bankovníctvo HSBC spravuje majetok pre jednotlivcov a rodiny s vysokým čistým imaním v 43 krajinách cez svoje dcérske spoločnosti. Nájdeme ich vo Veľkej Británii, vo Švajčiarsku, Luxembursku, Monaku a na Kajmaních ostrovoch. V rebríčku si medziročne banka polepšila o dve miesta.





11. Northern Trust - 289,8 miliardy dolárov

Uvádza sa, že viac ako 20 % najbohatších rodín v Spojených štátoch je klientom divízie správy majetku spoločnosti Northern Trust. Na rozdiel od mnohých konkurentov je zameraná výhradne na firmy, inštitucionálnych investorov a jednotlivcom s mimoriadne vysokým čistým imaním.







10. China Merchants Bank - 292,8 miliardy dolárov

So sídlom v Guandongu, na východnom pobreží Číny, sa čínska obchodná banka postupne rozširuje na domácom aj medzinárodnom trhu. Rovnako ako mnohí ďalší z čínskych manažérov majetku, vykazuje silné známky rastu.





9. Julius Bär - 388,3 miliardy dolárov

Švajčiarska banka je najstaršou v krajine a špecializuje sa na správu majetku.





8. Goldman Sachs - 394,3 miliardy dolárov

Nadnárodná investičná banka má silnú divíziu správy majetku s vynikajúcou reputáciou. Jej poradie v rebríčku sa oproti tomu minulému nezmenilo.







7. BNP Paribas Wealth Management - 436,7 miliardy dolárov

Francúzska banka je najväčšou v eurozóne a po finančnej kríze v roku 2008 patrí do päťky najväčších na svete. Do top 10 sa dostala aj jej divízia správy majetku, celkom stabilne si udržuje pôsobivé 7. miesto v rámci globálneho hodnotenia podľa objemu správy majetku.







6. Citi Private Bank - 460 miliárd dolárov

Dcérska spoločnosť Citigroup sa zameriava na veľmi bohaté osoby, vyžaduje, aby jednotlivci spĺňali podmienku na čisté imanie vo výške minimálne 25 miliónov dolárov pred tým, ako sa stanú klientmi banky. V októbri 2017 bola menovaná za najlepšiu značku v súkromnom bankovníctve.





5. J.P.Morgan Private bank - 526 miliárd dolárov

Bankový gigant je druhý najväčší v USA, rešpektovaná divízia riadenia bohatstva spravuje viac ako pol bilióna dolárov. Slušné číslo.





4. Credit Suisse - 792 miliárd dolárov

Banka, ktorá sa celkom pohodlne dostala do prvej päťky top manažérov súkromného majetku v celosvetovom meradle.







3. Morgan Stanley - 1,045 bilióna dolárov

Po finančnej kríze schválili fúziu s divíziou správy majetku Citigroup, čo vystrelilo Morgan Stanley v tejto oblasti do úplného čela. V správe má o niečo viac ako bilión dolárov, na prvú pričku to však nestačí.







2. Bank of America Merrill Lynch - 1,080 bilióna dolárov

Divízia Bank of America, sediaca v New Yorku, Merrill Lynch Wealth Management, zamestnáva viac ako 15 000 finančných odborníkov.







1. UBS - 2,403 bilióna dolárov

UBS spravuje najväčšie množstvo súkromného bohatstva na svete a je nesporným obrom v sektore. Hovorí sa, že približne polovica zo všetkých svetových miliardárov sú klientmi práve tejto banky.