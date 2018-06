Jiří Skopový z Bisnode: Informácie svetu nevládnu, rozhodujúci je kontext

dnes 9:00 -

Prečo je inteligentné spracovanie dát tak dôležité, prezradí Jiří Skopový, generálny riaditeľ spoločnosti Bisnode.



Prečo sa majú firmy zaoberať dátami a ich spracovaním?

Až donedávna táto oblasť v podstate neexistovala. Dnes je okolo nás viac než 2,7 zetabajtov dát. Avšak 90 percent z nich bolo vygenerovaných až za ostatné dva roky. Objem dát rastie exponenciálne. IT odborníci predpokladajú, že do roku 2025 bude okolo nás približne 180 zetabajtov dát. To je obrovské množstvo, ktoré sa jednoducho spracovať nedá. V súčasnosti sa analyzuje len necelé pol percento všetkých informácií. To, ako budú spoločnosti schopné pristupovať k dátam v budúcnosti, nebude teda len otázkou úspechu, ale prežitia.

Dáta sú ako zlaté bane, interpretácia informácií je pre úspech firmy kľúčová

Hovoríme o BigDatach, ako k nim v súčasnosti pristupujú české spoločnosti?

Veľké firmy a korporácie už vedia, že sa bez analýzy dát nezaobídu. Taktiež si uvedomujú, že na hromadné spracovanie dát potrebujú správne nástroje. Niektoré firmy pokročili ešte ďalej a zamestnávajú dátových analytikov, ktorí im pomáhajú výsledkom rozumieť. Dáta sú ako zlaté bane a firmám stále viac dochádza, že ak majú byť úspešné, je správna interpretácia informácií úplne kľúčová. Preto sa stále častejšie hovorí o inteligentných dátach, data miningu a dátovej analýze.

Čo vlastne znamenajú tieto pojmy v praxi?

Jednoducho povedané, ak máte správne informácie v správnom čase a dokážete ich zasadiť do správneho kontextu, ste o krok napred. Firmy dnes disponujú robustnými ERP systémami, ktoré obsahujú zložité databázy s obrovským množstvom informácií. To však samo o sebe nič neznamená. Ak nie sú tieto informácie aktuálne a zamestnanci nemajú k dispozícii dátové a analytické funkcie, nedokážu také množstvo dát vyhodnotiť. Dôsledkom môže byť napríklad to, že nedokážu predvídať vývoj trhu a včas zareagovať na jeho zmeny. Dolovanie dát, naproti tomu, môže firmu upozorniť na blížiaci sa pokles alebo vzostup záujmu o určité produkty či služby a spoločnosť môže v predstihu zareagovať rozumným obchodným rozhodnutím.







Ako sa teda dostať od informácií k interpretáciám?

Informácie samy o sebe nemajú valnú hodnotu. Sú všade prítomné a prístupné všetkým. Svoju cenu získavajú až vtedy, keď ich zasadíme do správneho kontextu. My už dnes v Bisnode vieme prepojiť rôznorodé databázy a získať z nich nové znalosti. Ide o kontextové dolovanie dát z databáz, ktoré premenia obyčajnú informáciu na konkrétny poznatok, ktorý môže byť naozaj užitočný.

Sú nejaké odbory, v ktorých už spoločnosti takto inteligentne dáta spracovávajú?

Na základe našich skúseností môžeme povedať, že najviac a taktiež najúspešnejšie sa analýzou dát zaoberá finančný sektor, ďalej potom energetické a telekomunikačné podniky. V oblasti riadenia rizík a proaktívneho marketingu má práca s dátami skutočnú budúcnosť. Umožňuje totiž nazrieť do sveta zákazníkov, odhaľuje ich správanie, životné aj nákupné zvyklosti. To je možné, samozrejme, využiť pri marketingových kampaniach a plánovaní obchodnej stratégie. Tento odbor sa až začína rozvíjať, má ale obrovský potenciál, ktorý si spoločnosť Bisnode rozhodne nenechá ujsť.

Jiří Skopový, generálny riaditeľ skupiny Bisnode v Českej republike a na Slovensku, má na svojom pracovnom konte viac než 15 rokov manažérskych skúseností v českých aj medzinárodných firmách. Vyše 11 rokov pracoval pre spoločnosť Konica Minolta a vďaka svojim úspechom sa stal výkonným riaditeľom pre strategické plánovanie a ICT služby v Singapure. V spoločnosti Bisnode, ktorá je jednotkou na českom trhu v oblasti poskytovania informácií dôležitých pre podnikanie, podporuje rozvoj v oblasti BigData a automatizácie „decision makingu“.

