Wüstenrot poisťovňa plánuje dosiahnuť predpis poistného cez 55 mil. eur

dnes 10:31 -

Pre tento rok si Wüstenrot poisťovňa stanovila za cieľ hrubé predpísané poistné vo výške 55,65 mil. eur. To by v medziročnom porovnaní znamenalo pokles, keďže v roku 2017 to bol hrubý predpis cez 57 mil. eur. Z tohtoročného celkového objemu by 29 mil. eur malo byť v oblasti životného poistenia a 26,65 mil. eur v neživotnom poistení.

Náklady na vyplatené poistné plnenia sú odhadované vo výške 26,75 mil. eur. Náklady na poistné plnenia ku koncu decembra 2017 dosiahli 26,4 mil. eur. Náklady v životnom poistení by mali tento rok tvoriť 53 % z celkového predpokladaného objemu a náklady v oblasti neživotného poistenia 47 %.

Pri finančnom umiestnení prostriedkov z technických rezerv bude spoločnosť aj naďalej využívať konzervatívny prístup. Teda investície bude smerovať najmä do bezpečných cenných papierov s pevnou úrokovou sadzbou. Výnosy z finančných investícií sú ovplyvňované znižovaním úrokových sadzieb na finančnom trhu. Firma plánuje celkové výnosy z finančných investícií vo vlastnom mene vo výške 2,29 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa, a. s. pôsobí na Slovensku od roku 1998, najskôr ako Wüstenrot životná poisťovňa. V roku 2003 sa zlúčila s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia. Nová Wüstenrot poisťovňa tak vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.