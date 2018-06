Koľko peňazí sa točí vo svete online hazardu?

dnes 9:00 -

Nedávno sme vás informovali o tom, že na slovenskom zozname zakázaných webových stránok s nelegálnym hazardom je už 148 webstránok. Ak ste sa už s touto správou stretli, možno ste si pri tom povedali, že 148 rôznych webov s online hazardom je celkom dosť. V skutočnosti sa však na trhu s prevádzkovaním rôznorodých hazardných hier nájdu doslova tisícky rôznych webových stránok. Aký veľký teda trh s online hazardom naozaj je?

Portál Researchandmarkets.com vo svojom detailne vypracovanom prieskume trhu s online hazardom uvádza jeho veľkosť z roku 2016, ktorá dosiahla úrovne 44,16 miliárd amerických dolárov (36,75 miliárd eur). Očakávaný je výrazný nárast celkového trhu, ktorý by mal podľa uverejnených údajov dosiahnuť v roku 2022 hodnotu až 81,71 miliárd dolárov (68 miliárd eur).

Hazard na Slovensku

Na Slovensku je to s hazardom horšie. Nedávna novela zákona o hazardných hrách č. 386/2016 Z. z. síce priniesla množstvo žiaducich zmien, ako napríklad register vylúčených osôb, ktorý môže zabrániť problémovým hráčom zúčastňovať sa hazardných hier, pre trh s online hazardom nebola priaznivá.

Bol vytvorený zoznam zakázaných webových sídiel, na ktorom sa nachádzajú webové stránky prevádzkujúce hazardné hry na území Slovenskej republiky. Tieto webové stránky sú zakázané a pri snahe o ich navštívenie je užívateľom v súčasnosti zobrazené oznámenie o blokovaní s odkazom na zoznam zakázaných webových sídiel.

Jedným z cieľov novej legislatívy bolo nepochybne odstrániť prevádzkovateľov, ktorí na území SR neodvádzajú žiadne dane a neprispievajú tak do slovenského rozpočtu. Bohužiaľ, momentálne je na Slovensku stále iba zopár poskytovateľov online hazardných hier s právoplatnou licenciou, pričom väčšina z nich sa zameriava výhradné na kurzové stávky. Pokiaľ chce hráč zo Slovenska legálne navštíviť online kasíno, má iba jednu možnosť v podobe národnej lotériovej spoločnosti TIPOS.sk.

V oblasti online kasín má teda momentálne Tipos umelo-vytvorený monopol, ktorý rozhodne nie je pre koncových spotrebiteľov, teda hráčov, prospešný. Na globálnom trhu s hazardom existujú stovky kvalitných online kasín, medzi ktorými si môžu hráči z niektorých krajín voľne vyberať, zatiaľ čo na Slovensku je iba jedna legálna možnosť bez akejkoľvek konkurencie.

Aj keď je hazard vnímaný prevažne negatívne, aj v tejto oblasti je konkurencia pre spotrebiteľov pozitívna a na Slovensku momentálne chýba.

Podľa výročnej správy spoločnosti Tipos dosiahli tržby z hazardných hier za rok 2017 výšku takmer 450 miliónov eur. Z tejto sumy musela spoločnosť vyplatiť výhry vo výške takmer 335,5 miliónov eur, teda jej zisk z hazardných hier bol zhruba 115 miliónov. Toto číslo, teda rozdiel medzi podanými stávkami a vyplatenými výhrami, sa najčastejšie označuje ako GGR, z anglického Gross Gambling Revenue, čo je možné preložiť ako hrubý príjem z hazardu.

Celkový hrubý príjem spoločnosti Tipos z hazardných hier bol teda 115 miliónov, ktoré je možné medzi jednotlivé typy hazardných hier rozdeliť podľa výročnej správy takto:

Štátna lotéria: 91,6 miliónov eur

Okamžité lotérie (stieracie žreby): 23 miliónov eur

SMS žreby: 158 tisíc eur

Kurzové stávky cez SMS: 61,6 tisíc eur

Okrem toho uviedol Tipos aj informácie o stávkach podaných cez internet. GGR zo všetkých stávok cez internet bolo približne 8,8 miliónov eur, z toho 2,6 milióna eur z online kurzových stávok a 6,2 milióna eur z online hier kasínového typu.

Aký veľký je slovenský trh?

Na začiatku sme uviedli veľkosť globálneho trhu s hazardom, no pri Slovensku sme spomenuli iba tržby spoločnosti Tipos. Keďže stále existujú spoločnosti, čo aj napriek zákazu prevádzkujú online hazardné hry na Slovensku (prijímajú hráčov zo SR), je ťažké spoľahlivo odhadnúť celkovú veľkosť slovenského trhu.

O kvalifikovaný odhad sme požiadali web Casino Guru, ktorý sa venuje hodnoteniu online kasín a vytváraniu zoznamov kasín najvhodnejších pre hráčov z rôznych krajín na svete, vrátane Českej republiky: „Určiť presnú veľkosť celkového trhu na Slovensku je takmer nemožné, pretože na ňom pôsobia niektoré spoločnosti aj na čierno. Tieto spoločnosti logicky nezverejňujú žiadne čísla. K určitým odhadom sa však vieme dopracovať skombinovaním čísel z krajín s regulovanými trhmi s hazardom a dostatočnou konkurenciou v tejto oblasti (Španielsko, Dánsko, Spojené Kráľovstvo). Po zohľadnení údajov z týchto krajín a objemov vyhľadávaní na Google.sk sme dospeli k odhadu 30 až 100 miliónov ročne v GGR.“

Pokiaľ je tento odhad pravdivý, je tržný podiel Tiposu veľmi malý, hlavne po zvážení toho, že je jediným legálnym prevádzkovateľom online kasína, z ktorého pochádza prevažná väčšina internetových tržieb tejto spoločnosti. Blokovanie ilegálnych prevádzkovateľov môže podľa Casino Guru mierne pomôcť, ale skúsenosti z iných krajín ukazujú, že ak chce štát dostať väčšinu trhu pod kontrolu a diktovať pravidlá, musí naozaj liberalizovať trh a povoliť naň vstup medzinárodných hráčov.







Ako kasína a stávkové spoločnosti zarábajú peniaze?

Často sa hovorí, že jedinou možnosťou, ako zarábať na hazarde, je byť „na druhej strane“. Prakticky každá hazardná hra je totiž navrhnutá tak, aby jej prevádzkovateľ bol dlhodobo v pluse. A keď je prevádzkovateľ v pluse, nevyhnutne to znamená, že hráči musia byť v mínuse. Štatistika v tomto nepustí – aspoň dlhodobo.

Pri automatoch, rulete, blackjacku a ďalších hrách typických pre kasína ide o tzv. výhodu kasína, ktorá sa anglicky označuje ako house edge. Napríklad, európska ruleta má house edge na úrovni 2,7 %, čo znamená, že kasíno z každých vsadených sto eur zarobí 2,7 eura. Samozrejme, ide o dlhodobú hodnotu, od ktorej sa tie krátkodobé môžu značne odlišovať. Niekedy hráči vyhrajú, inokedy prehrajú, ale dlhodobo je kasíno v pluse.

Pri kurzovom stávkovaní je to podobné, aj keď mierne iné. V tomto odvetví je dlhodobý zárobok určený jednotlivými kurzami. Napríklad, pokiaľ si stávková kancelária myslí, že v tenisovom zápase sú šance úplne vyrovnané (50:50), nastaví kurzy tak, aby pri úspešnom tipe hráč nevyhral 2-násobok, ale 1,95-násobok. V prípade 2-násobku by kancelária bola dlhodobo na nule, no ak zvolí nižšie kurzy, mala by byť zisková, aspoň za predpokladu, že počiatočnú pravdepodobnosť určila správne.

Pokiaľ si budete niekedy chcieť užiť vzrušenie z hazardných hier, pamätajte na to, že ste vždy v nevýhode a dlhodobo byť v pluse nemôžete.