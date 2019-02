Švédske víťazstvo nad prekliatím: Recept na spokojný život po výhre v lotérii

Zdroj: QZ

Spojenie medzi peniazmi a šťastím nie je prekvapujúce. Ale švédsky výskum predsa len dokázal niečo, čo sme doteraz nevedeli. Víťazi v lotérii nepremrhali väčšinu svojej výhry, ale rozumne investovali v nízkorizikových dlhopisoch s nízkou návratnosťou. Pekne pomaly míňali svoje peniaze počas zvyšku života. Takéto celoživotné zvýšenie príjmov môže byť vysvetlením, prečo víťazi zostali šťastní aj roky po vyzdvihnutí nečakanej prémie.

Švédskí víťazi tak potvrdzujú ekonomickú teóriou o tom, ako by sa ľudia mali správať, ak im do vienka padne neočakávaný finančný príspevok. Zástancovia financovania na základe životného cyklu tvrdia, že ľudia sú najšťastnejší, ak sa dokážu vyhýbať finančným šokom počas svojho života.



Ako sa však vyhnúť traume, ktorá pochádza z náhleho poklesu príjmov? Dá sa povedať, že by ste na tom mali byť zo zdravotného hľadiska lepšie, ak by ste nikdy nezbohatli a nebáli sa, že jedného dňa prídete o všetko. Výskum v oblasti správania sa však naznačuje, že ľudia sa nedokážu udržať a príliš neberú do úvahy svoju budúcnosť, čo neskôr oľutujú.







Nie je jasné, prečo sa Švédi v tomto smere vymykajú a volia zmysluplné riešenia keď ide o sporenie. Dôkazy z iných krajín naznačujú, že ľudia sú vo všeobecnosti viac impulzívni. Štúdia o víťazoch lotérií na Floride zistila, že veľkí víťazi mali po troch rokoch väčší nábeh na vyhlásenie osobného bankrotu, než ľudia, ktorí vyhrali nižšie sumy.







Prečo sú Švédi trpezlivejší po výhre v lotérii? Môže za tým stáť čokoľvek, napríklad lepšie vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Preto ak náhodou vyhráte v lotérii, ale nemáte švédsku finančnú disciplínu, namiesto jednorazového nákupu sa uistite, ako by ste si dokázali zabezpečiť anuity. Budete radi, že ste to urobili.